Disponibile il DLC Mask of Idris di Code Vein 2, insieme al Free Update 2.0

Bandai Namco ha reso disponibile Mask of Idris, il nuovo DLC di Code Vein 2, su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. L'espansione amplia l'avventura con una nuova area esplorabile, il Forsaken World, un luogo nato dalla convergenza delle passioni di mondi scomparsi in seguito alle alterazioni della storia.
L'accesso a Mask of Idris è legato a determinati progressi nella campagna principale. I giocatori devono aver raggiunto il finale "Luna Fraterna" e aver proseguito la storia di "Richiesta da un amico: Valentin" attraverso la missione "Discuti con Valentin: Il libro di MagMell Island". Bandai Namco consiglia quindi di completare le parti pertinenti dell'avventura principale prima di affrontare i contenuti dell'espansione.
Mask of Idris è compreso nelle edizioni Deluxe e Ultimate del gioco. Chi possiede invece l'Edizione Standard deve acquistare il Deluxe Upgrade Pack per accedere al DLC.
Disponibilità
In parallelo al DLC è stato pubblicato il Free Update Version 2.0, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. L'aggiornamento introduce "The Age of Harmony", che amplia i contenuti end-game con nuovi episodi dedicati a ciascun partner.
Tra le novità c'è anche "Trials of Remembrance", una serie di battaglie contro boss consecutivi. Le ricompense ottenute possono essere scambiate per accedere a oltre 90 nuove parti di personalizzazione per il proprio personaggio.
Un'altra aggiunta riguarda Jadwiga, che in precedenza poteva essere selezionata esclusivamente durante lo stato di possesso. Con l'aggiornamento può invece essere evocata come nuovo partner. Il personaggio utilizza una spada a due mani impugnata con una sola mano e una Formae, dando vita a uno stile di combattimento particolarmente rapido.
Il Free Update 2.0 comprende inoltre:
- una nuova modalità dedicata alla storia, che aumenta le statistiche dei giocatori per rendere più semplice la progressione durante l'esplorazione e gli scontri con i boss;
- il nuovo shader Legacy, che modifica l'aspetto dei personaggi avvicinandolo allo stile anime dell'originale CODE VEIN;
- nuovi episodi per tutti i partner attraverso The Age of Harmony;
- Trials of Remembrance, con ricompense utilizzabili per ampliare le possibilità di personalizzazione.
Se volete avere altri dettagli su Code Vein 2, leggete la nostra recensione.