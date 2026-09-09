Disponibile il DLC Mask of Idris di Code Vein 2, insieme al Free Update 2.0

Bandai Namco ha reso disponibile Mask of Idris, il nuovo DLC di Code Vein 2, su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. L'espansione amplia l'avventura con una nuova area esplorabile, il Forsaken World, un luogo nato dalla convergenza delle passioni di mondi scomparsi in seguito alle alterazioni della storia.

L'accesso a Mask of Idris è legato a determinati progressi nella campagna principale. I giocatori devono aver raggiunto il finale "Luna Fraterna" e aver proseguito la storia di "Richiesta da un amico: Valentin" attraverso la missione "Discuti con Valentin: Il libro di MagMell Island". Bandai Namco consiglia quindi di completare le parti pertinenti dell'avventura principale prima di affrontare i contenuti dell'espansione.

Mask of Idris è compreso nelle edizioni Deluxe e Ultimate del gioco. Chi possiede invece l'Edizione Standard deve acquistare il Deluxe Upgrade Pack per accedere al DLC.