Il mouse Corsair Scimitar Elite RGB costa quasi 30 € in meno ed è al minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo mouse, il Corsair Scimitar Elite RGB è attualmente su Amazon a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 89,90 €, permettendoti di risparmiare il 33%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Confortevole e resistente

Si tratta di un mouse cablato con ben 17 pulsanti programmabili per eseguire azioni frequenti e macro complesse in giochi MMO e MOBA. Inoltre, è presente un sistema brevettato che ti permetterà di riposizionare i 12 pulsanti laterali per adattarli alla tua prese. Il sensore ottico da 180.000 DPI è regolabile e offre un tracciamento altamente accurato.

Corsair Scimitar Elite RGB

La costruzione è resistente, mentre la robusta rotella di scorrimento e il cavo intrecciato assicurano resistenza all'usura. Infine, la forma sagomata è confortevole e si adatta ai contorni del palmo, indipendentemente dallo stile di presa o dalle dimensioni della mano. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.