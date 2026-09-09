Attack on Titan 3, svelata la nuova illustrazione realizzata da MAPPA per il 17° anniversario

L'illustrazione è stata realizzata dall'artista Arifumi Imai , con Manabu Akita come supervisore, Junko Suenaga per il colore, Yumena Ohama per gli sfondi e Haruka Juta per il compositing.

Koei Tecmo America e Omega Force hanno presentato una nuova illustrazione del video d'apertura di Attack on Titan 3 , nuovo capitolo della serie action ispirata all'opera di Hajime Isayama. L'immagine è stata realizzata da MAPPA in occasione del 17° anniversario di Attack on Titan e mostra Eren di spalle, mentre Mikasa, Armin e Levi lo affrontano rivolgendosi verso lo spettatore.

L'illustrazione

La scelta dell'illustrazione richiama quindi uno dei momenti centrali della parte conclusiva della storia, che sarà al centro del gioco sviluppato da Omega Force. Attack on Titan 3 è infatti pensato come il capitolo conclusivo della serie videoludica e ripercorrerà gli eventi dell'opera dalle origini del Corpo di Ricerca fino alla conclusione della storia.

La nuova illustrazione di Attack on Titan 3

I giocatori potranno assumere il ruolo di un membro del Reggimento, rivivendo gli avvenimenti della storia insieme ai principali personaggi della serie. Il gioco è attualmente previsto per il 10 dicembre 2026 su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X e S e PC tramite Steam.

Oltre all'edizione standard, disponibile sia in formato fisico sia digitale, Koei Tecmo ha annunciato diverse edizioni per chi effettuerà il preordine:

una Launch Edition con Steelbook , disponibile sulle piattaforme fisiche;

, disponibile sulle piattaforme fisiche; una Digital Deluxe Edition comprendente il gioco base, un artbook digitale, un pacchetto per la personalizzazione dei personaggi, un pacchetto equipaggiamento originale, un pacchetto di oggetti iniziali e l'accesso anticipato di 72 ore;

comprendente il gioco base, un artbook digitale, un pacchetto per la personalizzazione dei personaggi, un pacchetto equipaggiamento originale, un pacchetto di oggetti iniziali e l'accesso anticipato di 72 ore; il bonus digitale "Wings of Freedom Earrings" per chi prenoterà la versione digitale;

per chi prenoterà la versione digitale; il bonus "Wings of Freedom Hoodie" per tutti gli acquirenti della versione fisica o digitale, con alcune limitazioni legate alla prima tiratura e alla data di acquisto.

Sono previsti inoltre contenuti aggiuntivi per chi possiede dati di salvataggio di Attack on Titan 2 o Attack on Titan 2: Final Battle. I bonus saranno assegnati solo se i dati saranno presenti sulla stessa console utilizzata per giocare ad Attack on Titan 3.

Il titolo includerà il doppiaggio giapponese e testi localizzati in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. La versione per Nintendo Switch 2, precisa Koei Tecmo, avrà una finestra successiva per l'apertura dei preordini digitali, mentre l'accesso anticipato di 72 ore non sarà incluso nella versione Switch 2 né nell'Upgrade Pack.