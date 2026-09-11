Attack on Titan 3 per PS5 è in pre-order su Amazon: prenotalo in vista dell'uscita a dicembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Attack on Titan 3 al prezzo finale d'acquisto di 69,99€. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Attack on Titan 3 rappresenta il culmine della serie di giochi d'azione dedicata a L'attacco dei giganti e ripercorre l'intera storia dell'opera, dalle origini del Corpo di ricerca fino alla sua drammatica conclusione.

Il nuovo capitolo punta quindi a offrire un'esperienza completa ai fan, accompagnandoli attraverso gli eventi principali della saga. Per la prima volta nella serie sarà possibile preparare le lame e affrontare direttamente i Nove Giganti.