Attack on Titan 3 per PS5 è in pre-order su Amazon: prenotalo in vista dell'uscita a dicembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order della versione PS5 di Attack on Titan 3 al prezzo finale d'acquisto di 69,99€. Prenotalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Attack on Titan 3 rappresenta il culmine della serie di giochi d'azione dedicata a L'attacco dei giganti e ripercorre l'intera storia dell'opera, dalle origini del Corpo di ricerca fino alla sua drammatica conclusione.
Il nuovo capitolo punta quindi a offrire un'esperienza completa ai fan, accompagnandoli attraverso gli eventi principali della saga. Per la prima volta nella serie sarà possibile preparare le lame e affrontare direttamente i Nove Giganti.
Ulteriori dettagli sul gioco
I nuovi contenuti permetteranno di approfondire ulteriormente alcuni personaggi e aspetti della storia, offrendo ai fan nuovi elementi da scoprire durante l'avventura. Il gioco punta inoltre a rendere ancora più coinvolgenti le sequenze d'azione grazie a diversi miglioramenti apportati al sistema di combattimento.
Al centro dell'esperienza rimane l'equipaggiamento per il movimento tridimensionale, fondamentale per muoversi rapidamente negli ambienti e affrontare i Giganti. Il sistema di combattimento è stato migliorato per sfruttare al meglio questo elemento, con l'obiettivo di trasmettere in modo ancora più efficace il terrore, la tensione e il dramma che caratterizzano la storia de L'attacco dei giganti.