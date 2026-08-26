Preordina Attack on Titan 3 per PS5, il capitolo conclusivo della saga

Su Amazon è attualmente disponibile in preordine Attack on Titan 3 per PS5 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, considerando che l'uscita ufficiale è prevista per il dicembre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Il capitolo conclusivo della storia
Come anticipato, si tratta del capitolo basato su Attack on Titan ed è sviluppato da Omega Force. In questa avventura vivrai l'intera storia originale, quindi partirai dai primi eventi nel Corpo di Ricerca fino alla sua conclusione. Potrai quindi scoprire nuovi contenuti narrativi che approfondiscono storia e personaggi, mentre i nuovi miglioramenti al sistema di combattimento rendono l'esperienza ancora più godibile.
Potrai quindi aspettarti un gioco d'azione intenso che ti permetterà di ripercorrere l'avventura di Eren e dei suoi amici. Puoi scoprire ulteriori dettagli sul gameplay di Attack on Titan 3 nel nostro articolo dedicato. Ti invitiamo inoltre a recuperare la nostra recensione di AOT 2, se vuoi farti un'idea più chiara del gioco. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.