Road Kings è stato rimandato: ecco la nuova data di uscita

Il titolo sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam .

Il publisher Focus Entertainment e lo sviluppatore Saber Interactive hanno rinviato il simulatore di camion Road Kings dalla finestra di uscita inizialmente prevista per il 2026 all' 11 marzo 2027 .

Il trailer di Road Kings

Road Kings ci mette al volante di un autoarticolato da 40 tonnellate, chiedendoci di trasportare merci attraverso le pianure costiere del Sud degli Stati Uniti. Dovremo gestire molteplici incarichi, rimorchi e percorsi, dalla frenetica Jacksonville alle strade ombreggiate della storica Savannah.

Partendo come autista esordiente, incontreremo "astuti rivali, preziosi alleati, condizioni meteorologiche avverse e strade insidiose" mentre affronteremo consegne a lungo raggio per farci un nome come trasportatore veterano nel "coinvolgente mondo di Road Kings".

La descrizione del gioco recita: "Fai crescere la tua reputazione, supera situazioni di pericolo, sfida i tuoi rivali e prenditi carico di spedizioni su lunghe distanze in un mondo vivo e reattivo."

Abbiamo anche scoperto la data di uscita di Transport Fever 3.