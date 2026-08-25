Transport Fever 3 ha una data di uscita su PC e console: vediamo anche le edizioni speciali

Transport Fever 3 è stato mostrato durante l'ONL e abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli, iniziando con la data di uscita. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Mac, Linux, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sarà pubblicato sin dal lancio anche su GOG e le prenotazioni sono già disponibili, con uno sconto del 10% (sia per l'edizione Standard che per la Deluxe) per chi possiede già Transport Fever 2 (dovete comprare il gioco sulla stessa piattaforma sulla quale possedete TF 2 ed entro 14 giorni dall'uscita).