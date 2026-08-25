Transport Fever 3 ha una data di uscita su PC e console: vediamo anche le edizioni speciali

Transport Fever 3 è stato mostrato durante l'ONL e abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli, iniziando con la data di uscita. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Mac, Linux, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Sarà pubblicato sin dal lancio anche su GOG e le prenotazioni sono già disponibili, con uno sconto del 10% (sia per l'edizione Standard che per la Deluxe) per chi possiede già Transport Fever 2 (dovete comprare il gioco sulla stessa piattaforma sulla quale possedete TF 2 ed entro 14 giorni dall'uscita).
Le edizioni di Transport Fever 3
In caso di prenotazione di Transport Fever 3, si otterranno tre contenuti speciali:
- TS Queen Mary
- Grande Piramide di Giza
- Elefante asiatico
Ecco invece cosa è incluso nella Deluxe Edition:
- 11 veicoli (compreso il Trans-Europe Express)
- 2 meraviglie architettoniche (compresa la Torre Eiffel)
- 3 mappe realizzate a mano
- 4 animali selvatici
- La colonna sonora
L'edizione Collector, infine, sarà limitata a 10.000 copie e includerà:
- Tutti i contenuti dell'edizione Deluxe
- Una statuetta ispirata alla copertina
- Un artbook di 200 pagine con copertina rigida
- Un gioco di carte a tema
- Un carillon
- Un portachiavi
- Un set di adesivi
- Un poster
- Una cartolina di ringraziamento
Ecco i prezzi delle varie edizioni:
- Edizione Standard: 49,99€ per PC e 59,99€ per console
- Edizione Deluxe: 64,99€ per PC e 74,99€ per console
- Edizione Collector: 119€
Ricordiamo che abbiamo già provato Transport Fever 3.