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Transport Fever 3 ha una data di uscita su PC e console: vediamo anche le edizioni speciali

Urban Games ha svelato la data di uscita di Transport Fever 3: vediamo tutti i dettagli sul gioco e sulle edizioni speciali che saranno disponibili.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   25/08/2026
Un treno in Transport Fever 3
Transport Fever 3
Transport Fever 3
News Video Immagini

Transport Fever 3 è stato mostrato durante l'ONL e abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli, iniziando con la data di uscita. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre su PC, Mac, Linux, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sarà pubblicato sin dal lancio anche su GOG e le prenotazioni sono già disponibili, con uno sconto del 10% (sia per l'edizione Standard che per la Deluxe) per chi possiede già Transport Fever 2 (dovete comprare il gioco sulla stessa piattaforma sulla quale possedete TF 2 ed entro 14 giorni dall'uscita).

Le edizioni di Transport Fever 3

In caso di prenotazione di Transport Fever 3, si otterranno tre contenuti speciali:

  • TS Queen Mary
  • Grande Piramide di Giza
  • Elefante asiatico

Ecco invece cosa è incluso nella Deluxe Edition:

  • 11 veicoli (compreso il Trans-Europe Express)
  • 2 meraviglie architettoniche (compresa la Torre Eiffel)
  • 3 mappe realizzate a mano
  • 4 animali selvatici
  • La colonna sonora
Transport Fever 3 svela il Programma per Mod Curate, per lavorare insieme al team Transport Fever 3 svela il Programma per Mod Curate, per lavorare insieme al team

L'edizione Collector, infine, sarà limitata a 10.000 copie e includerà:

  • Tutti i contenuti dell'edizione Deluxe
  • Una statuetta ispirata alla copertina
  • Un artbook di 200 pagine con copertina rigida
  • Un gioco di carte a tema
  • Un carillon
  • Un portachiavi
  • Un set di adesivi
  • Un poster
  • Una cartolina di ringraziamento
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Ecco i prezzi delle varie edizioni:

  • Edizione Standard: 49,99€ per PC e 59,99€ per console
  • Edizione Deluxe: 64,99€ per PC e 74,99€ per console
  • Edizione Collector: 119€

Ricordiamo che abbiamo già provato Transport Fever 3.

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