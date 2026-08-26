Mini bolidi in pista a meno di 19€: Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per PC in sconto su Instant Gaming

Nuove meccaniche di guida e gare arcade ad alta velocità

Sviluppato dallo studio italiano Milestone, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged espande la formula del capitolo precedente introducendo un garage con oltre 130 veicoli, compresi per la prima volta fuoristrada, ATV e moto. Le novità principali riguardano il sistema di guida, arricchito da manovre dinamiche come il salto, il doppio salto e lo scatto laterale, utili sia per schivare gli ostacoli lungo i tracciati sia per spingere gli avversari fuori strada.

L'esperienza si sviluppa attraverso cinque ambientazioni differenti in cui gareggiare e un editor di piste rinnovato per creare e condividere i propri percorsi. L'acquisto garantisce la licenza digitale in formato chiave per il riscatto diretto sull'account Steam per PC.