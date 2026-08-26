Mini bolidi in pista a meno di 19€: Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged per PC in sconto su Instant Gaming

Il seguito del celebre arcade di corse firmato Milestone è protagonista di una riduzione di prezzo consistente. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged si trova su Instant Gaming con uno sconto del 70% applicato sul prezzo netto di 14,99 €, cifra che porta la spesa finale a 18,29 € con l'IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 50,00 € previsti dal listino originale, il risparmio effettivo per chi acquista ammonta a 31,71 €. Potete riscattare la chiave di gioco per aggiungerlo subito alla vostra libreria utilizzando il collegamento presente nel box promozionale in alto.
Nuove meccaniche di guida e gare arcade ad alta velocità
Sviluppato dallo studio italiano Milestone, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged espande la formula del capitolo precedente introducendo un garage con oltre 130 veicoli, compresi per la prima volta fuoristrada, ATV e moto. Le novità principali riguardano il sistema di guida, arricchito da manovre dinamiche come il salto, il doppio salto e lo scatto laterale, utili sia per schivare gli ostacoli lungo i tracciati sia per spingere gli avversari fuori strada.
L'esperienza si sviluppa attraverso cinque ambientazioni differenti in cui gareggiare e un editor di piste rinnovato per creare e condividere i propri percorsi. L'acquisto garantisce la licenza digitale in formato chiave per il riscatto diretto sull'account Steam per PC.