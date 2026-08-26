Lenovo a Gamescom 2026: annunciati nuovi laptop LOQ e il Tower preassemblato con RTX 5060 Ti

In occasione della Gamescom 2026, Lenovo ha presentato due nuovi laptop LOQ e un PC preassemblato per chi cerca prestazioni affidabili e flessibilità. Specifichiamo come sempre che l'articolo è in aggiornamento, quindi vi informeremo su disponibilità e prezzi. Nel frattempo, ecco le caratteristiche dei nuovi prodotti Lenovo.

I nuovi laptop

Partiamo dal Lenovo LOQ Essential 15IPH11, un laptop pensato per studenti e utenti che cercano un dispositivo versatile, capace di passare senza problemi dalle lezioni al gaming e alle attività quotidiane. Si basa su un processore Intel Core Ultra Series 3 con grafica integrata Intel Arc, mentre il sistema è in grado di allocare dinamicamente la memoria disponibile, destinandola alle attività che ne hanno maggiore necessità. Ciò si traduce in prestazioni fluide nello streaming, nelle applicazioni creative, nonché nei giochi multiplayer. La grafica integrata, inoltre, introduce il ray tracing con accelerazione hardware e tecnologia di upscaling Intel XeSS.

Lenovo LOQ Essential 15IPH11

Il display da 15,3 pollici in formato 16:10 ha una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB, di conseguenza le immagini sono fluide e i colori accurati. Il supporto Thunderbolt 4 abilita la ricarica tramite USB-C da 65W a 100W per ricariche pratiche, mentre l'autonomia è di circa 21 ore. Troviamo inoltre doppi slot per memoria e SSD e due colorazioni differenti: Eclipse Black e Luna Grey.

Passiamo al Lenovo LOQ Essential 15IRH11, basato su Intel Core serie 200 e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050. Anche in questo caso il display è da 15,3 pollici in formato 16:10 e frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, con copertura del 100% dello spazio colore sRGB.

Sono inoltre presenti tasti personalizzati con dettagli trasparenti viola. Anche questi laptop sono disponibili nelle colorazioni Eclipse Black e Luna Grey. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più su prezzi e disponibilità.