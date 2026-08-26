Lenovo a Gamescom 2026: annunciati nuovi laptop LOQ e il Tower preassemblato con RTX 5060 Ti

In occasione della Gamescom 2026, Lenovo ha presentato due nuovi laptop LOQ e un PC preassemblato per chi cerca prestazioni affidabili e flessibilità. Specifichiamo come sempre che l'articolo è in aggiornamento, quindi vi informeremo su disponibilità e prezzi. Nel frattempo, ecco le caratteristiche dei nuovi prodotti Lenovo.
I nuovi laptop
Partiamo dal Lenovo LOQ Essential 15IPH11, un laptop pensato per studenti e utenti che cercano un dispositivo versatile, capace di passare senza problemi dalle lezioni al gaming e alle attività quotidiane. Si basa su un processore Intel Core Ultra Series 3 con grafica integrata Intel Arc, mentre il sistema è in grado di allocare dinamicamente la memoria disponibile, destinandola alle attività che ne hanno maggiore necessità. Ciò si traduce in prestazioni fluide nello streaming, nelle applicazioni creative, nonché nei giochi multiplayer. La grafica integrata, inoltre, introduce il ray tracing con accelerazione hardware e tecnologia di upscaling Intel XeSS.
Il display da 15,3 pollici in formato 16:10 ha una frequenza di aggiornamento fino a 165Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB, di conseguenza le immagini sono fluide e i colori accurati. Il supporto Thunderbolt 4 abilita la ricarica tramite USB-C da 65W a 100W per ricariche pratiche, mentre l'autonomia è di circa 21 ore. Troviamo inoltre doppi slot per memoria e SSD e due colorazioni differenti: Eclipse Black e Luna Grey.
Passiamo al Lenovo LOQ Essential 15IRH11, basato su Intel Core serie 200 e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050. Anche in questo caso il display è da 15,3 pollici in formato 16:10 e frequenza di aggiornamento fino a 165Hz, con copertura del 100% dello spazio colore sRGB.
Sono inoltre presenti tasti personalizzati con dettagli trasparenti viola. Anche questi laptop sono disponibili nelle colorazioni Eclipse Black e Luna Grey. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più su prezzi e disponibilità.
Lenovo LOQ Tower 17IRH11
Lenovo ha infine presentato il PC preassemblato basato su Intel Core serie 200 e fino a GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Gli utenti potranno quindi giocare titoli AAA godendo di prestazioni fluide e convincenti, nonché sperimentare streaming e multitasking quotidiano con grande reattività. Con NVIDIA DLSS 4.5 sarà possibile generare immagini ad alta velocità e dare sfogo alla propria creatività con la piattaforma NVIDIA Studio.
A contribuire positivamente è la memoria DDR5 fino a 32GB a 5600MT/s, mentre è possibile integrare un SSD PCIe Gen 4, espandere lo storage interno e godere della connettività Wi-Fi 7 per un'esperienza senza interruzioni. Il sistema di raffreddamento si basa su condotti dell'aria nascosti, per un raffreddamento più silenzioso e ottimale. Le colorazioni disponibili saranno Raven Black e Luna Grey.
Disponibilità e prezzi
Di seguito trovate un pratico riepilogo con tutti i dettagli:
- Lenovo LOQ Essential 15IPH11 - prezzi a partire da 1.599 € (disponibile verso fine settembre 2026)
- Lenovo LOQ Essential 15IRH11 - prezzi a partire da 1.299 € (disponibile verso fine settembre 2026)
- Lenovo LOQ Tower 17IRH11 - prezzi a partire da 999 € (disponibile da novembre 2026)