AGON by AOC ritorna a Gamescom 2026 con nuovi monitor QD-OLED e modelli capaci di raggiungere i 720 Hz

AGON by AOC è tornata a Gamescom 2026 dopo sette anni di assenza dalla manifestazione, occupando il Padiglione 8.1 con uno spazio interamente dedicato alla sua gamma gaming. Le novità principali sono i due nuovi AGON PRO QD-OLED, ma lo stand mette insieme una proposta molto più ampia: oltre agli ultrawide AGP346UCSD e AGP497UCZD trovano infatti spazio il velocissimo AGON PRO CS24A da 610 Hz , la nuova famiglia AGON 7 e diverse postazioni dedicate alle tecnologie sviluppate per esport, simulatori e giochi tripla A.

Due nuovi QD-OLED per ultrawide e superwide

Il monitor AGON PRO AGP346UCSD è un ultrawide da 34 pollici con pannello QD-OLED di quinta generazione, risoluzione WQHD in formato 21:9, refresh rate di 360 Hz e tempo di risposta GtG di appena 0,03 ms. Il formato punta ad ampliare il campo visivo mantenendo però le caratteristiche richieste nel competitivo, mentre la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 è la ciliegina sulla torta di una dotazione orientata anche alla qualità d'immagine.

Il monitor ultrawide da 34 pollici

Accanto a questo modello c'è il decisamente più grande AGON PRO AGP497UCZD, un superwide da 48,9 pollici in formato 32:9 che mette a disposizione uno spazio equivalente a due monitor QHD da 27 pollici affiancati, ma senza cornice centrale. La frequenza raggiunge i 240 Hz e le dimensioni lo rendono particolarmente adatto a simulatori di guida, di volo e open world. Questo schermo però non è solo per il gioco: sono presenti uno switch KVM integrato e una connessione USB-C con Power Delivery da 90 W che lo rendono adatto anche per postazioni di lavoro.

Il monitor da 48,9 pollici superwide

Entrambi i nuovi QD-OLED coprono almeno il 99% dello spazio colore DCI-P3 e vantano una garanzia di tre anni che comprende persino il burn-in OLED, una delle problematiche che più preoccupa chi si interessa a questa tecnologia. L'arrivo sul mercato è fissato a settembre 2026, con un prezzo consigliato identico per entrambi: 999 euro. Parliamo di due prodotti con impostazioni molto differenti, ma che fanno parte in egual misura della linea AGON PRO: il 34 pollici punta tutto su velocità e equilibrio tra competitivo e immersività, mentre il superwide sfrutta il formato estremo per sostituire una configurazione a doppio monitor e aggiungere funzioni utili anche fuori dal gaming.