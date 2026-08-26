Koei Tecmo ha annunciato la line-up del Tokyo Game Show 2026, da Attack on Titan 3 a Wo Long 2

Il publisher ha confermato cinque titoli, tutti nomi di peso nei rispettivi generi. Si parte da Attack on Titan 3 , il nuovo capitolo dell'action basato su L'Attacco dei Giganti, e da Wo Long 2: Wings of Ember , il nuovo action GDR di Team Ninja. Spazio anche al nuovo JRPG a turni di Gust, Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories , alle battaglie campali di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered e alla strategia storica di Nobunaga's Ambition: Hishou.

Siamo nel pieno della Gamescom di Colonia, ma Koei Tecmo guarda già al prossimo grande appuntamento videoludico e presenta la sua line‑up per il Tokyo Game Show 2026 del prossimo mese.

Tutti i giochi confermati da Koei Tecmo

Tutti i giochi saranno presenti sia sui palchi della manifestazione, con possibilità di annunci e aggiornamenti, sia in forma giocabile presso lo stand di Koei Tecmo, offrendo in molti casi un primo assaggio.

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco

Attack on Titan 3 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco

Nobunaga's Ambition: Hishou (PS5, Switch 2, Switch, PC) - giocabile, stand, palco

Wo Long 2: Wings of Ember (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco

Koei Tecmo è solo uno dei tanti editori presenti al Tokyo Game Show: tra gli altri nomi di rilievo confermati figurano Capcom, CyberConnect2, Bandai Namco, Square Enix e Sega, pronti a mostrare le loro novità per la stagione videoludica 2026-2027. Vi ricordiamo che l'edizione 2026 si svolgerà tra il 17 e il 21 settembre.