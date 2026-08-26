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Koei Tecmo ha annunciato la line-up del Tokyo Game Show 2026, da Attack on Titan 3 a Wo Long 2

Koei Tecmo svela la line‑up per il Tokyo Game Show 2026: da Attack on Titan 3 a Wo Long 2, cinque titoli giocabili e presenti sul palco anticipano le novità del publisher per l'autunno.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/08/2026
Uno scatto da Attack on Titan 3

Siamo nel pieno della Gamescom di Colonia, ma Koei Tecmo guarda già al prossimo grande appuntamento videoludico e presenta la sua line‑up per il Tokyo Game Show 2026 del prossimo mese.

Il publisher ha confermato cinque titoli, tutti nomi di peso nei rispettivi generi. Si parte da Attack on Titan 3, il nuovo capitolo dell'action basato su L'Attacco dei Giganti, e da Wo Long 2: Wings of Ember, il nuovo action GDR di Team Ninja. Spazio anche al nuovo JRPG a turni di Gust, Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories, alle battaglie campali di Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered e alla strategia storica di Nobunaga's Ambition: Hishou.

Tutti i giochi confermati da Koei Tecmo

Tutti i giochi saranno presenti sia sui palchi della manifestazione, con possibilità di annunci e aggiornamenti, sia in forma giocabile presso lo stand di Koei Tecmo, offrendo in molti casi un primo assaggio.

Koei Tecmo Tgs 2026 08 25 26 1024X576
  • Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco
  • Attack on Titan 3 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco
  • Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco
  • Nobunaga's Ambition: Hishou (PS5, Switch 2, Switch, PC) - giocabile, stand, palco
  • Wo Long 2: Wings of Ember (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - giocabile, stand, palco
Bandai Namco ha annunciato i giochi presenti al TGS 2026, con Dragon Ball Xenoverse 3 e Ace Combat 8 Bandai Namco ha annunciato i giochi presenti al TGS 2026, con Dragon Ball Xenoverse 3 e Ace Combat 8

Koei Tecmo è solo uno dei tanti editori presenti al Tokyo Game Show: tra gli altri nomi di rilievo confermati figurano Capcom, CyberConnect2, Bandai Namco, Square Enix e Sega, pronti a mostrare le loro novità per la stagione videoludica 2026-2027. Vi ricordiamo che l'edizione 2026 si svolgerà tra il 17 e il 21 settembre.

#Koei Tecmo #Tokyo Game Show
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