Koei Tecmo supera i 3.000 dipendenti e conferma il piano per arrivare a 5.000

L'espansione rientra nella strategia dell'azienda volta ad aumentare il numero di linee produttive e ampliare il catalogo di pubblicazioni future . Tra il 2024 e il 2025 Koei Tecmo è cresciuta da 2.500 a 2.850 dipendenti, mentre nel corso del 2026 ha assunto altri 193 lavoratori in Giappone, superando così la soglia dei 3.000 collaboratori.

Koei Tecmo ha ampliato significativamente il suo organico negli ultimi due anni, passando da circa 2.500 dipendenti nel 2024 agli oltre 3.000 attuali . A confermare i numeri è stato Hisashi Koinuma, presidente e CEO della società, intervistato dalla rivista giapponese Famitsu dopo aver assunto il ruolo precedentemente ricoperto dal fondatore Yoichi Erikawa.

Obiettivi ambiziosi

Nel 2024 la società aveva annunciato un obiettivo più ambizioso: raggiungere una forza lavoro complessiva di 5.000 persone a medio termine. Secondo Koinuma, il piano rimane confermato e continuerà attraverso nuove assunzioni accompagnate da programmi interni di formazione destinati alla crescita delle competenze.

Koei Tecmo è un editore in ottima salute

Attualmente Koei Tecmo organizza lo sviluppo dei propri videogiochi attraverso sei principali marchi, tra cui Team NINJA, Omega Force e Gust, oltre al nuovo AAA Studio recentemente fondato. L'obiettivo della compagnia è creare una struttura capace di permettere a ciascuna divisione di lavorare su una produzione costante di nuovi titoli.

Koinuma ha inoltre spiegato di voler creare in futuro nuovi marchi capaci di esplorare idee e generi differenti. Secondo il dirigente, le serie già consolidate dell'azienda, pur rappresentando un importante valore commerciale grazie alle loro comunità di appassionati, sono spesso legate ad aspettative precise da parte dei fan. Nuove proprietà intellettuali permetterebbero quindi una maggiore libertà creativa.

Un altro elemento importante della strategia di Koei Tecmo riguarda la volontà di gestire internamente il più possibile la pubblicazione globale dei propri giochi. Questo approccio ha portato, ad esempio, alla decisione di pubblicare autonomamente Nioh 3, dopo che i precedenti capitoli della serie erano stati distribuiti attraverso una collaborazione con Sony.

Secondo Koinuma, questa scelta ha offerto diversi vantaggi, tra cui la possibilità di pianificare una distribuzione simultanea su PC e console. Nioh 3 ha infatti registrato il debutto più rapido in termini di vendite nella storia della serie.

Il dirigente ha precisato che continueranno a esistere situazioni in cui collaborare con partner esterni potrà risultare vantaggioso, ma l'obiettivo generale è costruire una struttura nella quale Koei Tecmo possa "gestire tutto autonomamente" quando possibile.