Koei Tecmo ha chiuso l'ultimo anno fiscale con risultati da record, facendo segnare una delle sue prestazioni migliori da diverso tempo a questa parte e totalizzando 14,1 milioni di copie vendute.

Si tratta di un incremento pari all'84% rispetto all'anno precedente, a conferma della crescita rapida e sostanziale effettuata dal publisher giapponese, che ha stabilito un picco di vendite in particolare durante il quarto trimestre fiscale.

Oltre ad aver contribuito allo sviluppo di Pokémon Pokopia, che ha venduto 2,2 milioni di copie in appena quattro giorni, Koei Tecno ha macinato numeri importanti grazie a Nioh 3, che ha raggiunto un milione di copie vendute in due settimane.

Durante il periodo natalizio il publisher ha venduto ben 3,14 milioni di giochi, spinto da produzioni come Ninja Gaiden 4 e Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio, ma anche da diverse promozioni e offerte sul catalogo.