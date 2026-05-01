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Comicon Napoli 2026: ecco gli appuntamenti da non perdere del 1° maggio

Il Comicon Napoli entra nel vivo con una giornata fittissima di panel, ospiti internazionali e appuntamenti dedicati a fumetti, anime, musica e videogiochi. Ecco gli incontri del 1° maggio davvero impossibili da perdere.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   01/05/2026
Artwork del Comicon 2026

Il Comicon Napoli 2026 prosegue oggi, 1° maggio, con un'altra giornata ricca di appuntamenti che spaziano dai fumetti all'animazione, fino alla musica, al cinema e naturalmente ai videogiochi. Il palinsesto è talmente fitto, tra ospiti di grande calibro, panel, live e concerti, che è facile perdersi o non sapere cosa scegliere.

Ecco quindi una selezione degli eventi più interessanti da non perdere, con un occhio di riguardo per quelli dedicati al mondo videoludico.

Comicon Napoli 2026: gli eventi a tema videogiochi e non solo da non perdere il 1° maggio

  • Kazuhiko Torishima: i segreti del manga secondo il leggendario editor di Dragon Ball
    Ore 12:30 - 14:00, Sala Italia (Teatro Mediterraneo) - Richiede ticket‑invito gratuito
    Kazuhiko Torishima, storico editor di Jump che ha lanciato la carriera di Akira Toriyama supervisionando Dragon Ball e Dr. Slump, racconta una carriera che ha cambiato per sempre la cultura pop mondiale.
  • Da Journey a Sword of the Sea: un viaggio tra le dimensioni del suono videoludico
    Ore 13:00 - 13:45, HyperStage
    Austin Wintory guida il pubblico attraverso un percorso dedicato al ruolo della musica nei videogiochi, tra processi creativi, linguaggi e potere evocativo delle colonne sonore.
  • Evangelion post Evangelion
    Ore 14:00 - 15:00, Sala Workshop (Teatro Mediterraneo)
    Dopo i festeggiamenti per i 30 anni del franchise, Studio Khara presenta il nuovo progetto animato di Evangelion, per la prima volta senza il coinvolgimento diretto di Hideaki Anno e la partecipazione di Yoko Taro, l'autore di NieR e Drakengard.
  • The Beauty of Imperfection: Playing Heroes, Antagonists and Everything in Between
    Ore 13:45 - 14:45, HyperStage
    Troy Baker esplora il fascino dei personaggi moralmente complessi, dal mondo dei videogiochi al cinema, raccontando una carriera ricca di ruoli iconici.
  • Expedition 33 & Baldur's Gate 3: Faces and Voices of Success
    Ore 14:45 - 15:45, HyperStage
    Jane Perry (la voce di Mystra in Baldur's Gate 3, Selene in Returnal e Diana Burnwood in Hitman) e Kirsty Rider (l'interprete di Lune nel GOTY 2025 Clair Obscur: Expedition 33), esploreremo l'arte della performance nei videogiochi e cosa rende davvero memorabile un personaggio.
Comicon 2026 Jayxkhp
  • INDIE vs AAA: due mo(n)di a confronto
    Ore 15:45 - 16:30, HyperStage
    Un confronto moderato da Lorenzo Fazio di Multiplayer.it tra sviluppo indipendente e produzioni milionarie, con ospiti Nazareno Urbano (Remedy Entertainment), Arianna Fusetti (Frontier Developments), Salvatore Fiore (Room8 Studio) e il team di Crossfall Games (Marco Garini e Ivan Maestri).
  • Anteprima Mortal Kombat 2
    Ore 16:30 - 19:00, Auditorium (Teatro Mediterraneo) - Richiede ticket‑invito
    Proiezione speciale del nuovo film Mortal Kombat II, introdotta da Maurizio Merluzzo, Roberto Recchioni, Eva Carducci e Gabbo.
  • Space Games: quando la simulazione va oltre il cielo
    Ore 16:30 - 17:00, HyperStage
    L'astronauta ESA Luca Parmitano dialoga con Emilio Cozzi sul rapporto tra simulazione digitale, spazio e formazione, anche per chi non è gamer.
  • Japan Videogame Soundscapes
    Ore 17:00 - 18:00, HyperStage
    Un viaggio tra musica e videogiochi con Kazuhiko Torishima, Tomoyuki Tanaka, Richter e Naz Chris, tra sperimentazione, melodie e cultura giapponese.
  • Obiettivi di truffe online: Game(r) Over
    Ore 18:00 - 18:30, HyperStage
    Un approfondimento sui rischi per i gamer nell'era dei furti d'identità digitali, con Pasquale Fattulillo (Unicredit).
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