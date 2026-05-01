Comicon Napoli 2026: ecco gli appuntamenti da non perdere del 1° maggio

Il Comicon Napoli 2026 prosegue oggi, 1° maggio, con un'altra giornata ricca di appuntamenti che spaziano dai fumetti all'animazione, fino alla musica, al cinema e naturalmente ai videogiochi. Il palinsesto è talmente fitto, tra ospiti di grande calibro, panel, live e concerti, che è facile perdersi o non sapere cosa scegliere.

Ecco quindi una selezione degli eventi più interessanti da non perdere, con un occhio di riguardo per quelli dedicati al mondo videoludico.