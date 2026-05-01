Comicon Napoli 2026: ecco gli appuntamenti da non perdere del 1° maggio

Il Comicon Napoli 2026 prosegue oggi, 1° maggio, con un'altra giornata ricca di appuntamenti che spaziano dai fumetti all'animazione, fino alla musica, al cinema e naturalmente ai videogiochi. Il palinsesto è talmente fitto, tra ospiti di grande calibro, panel, live e concerti, che è facile perdersi o non sapere cosa scegliere.
Ecco quindi una selezione degli eventi più interessanti da non perdere, con un occhio di riguardo per quelli dedicati al mondo videoludico.
Comicon Napoli 2026: gli eventi a tema videogiochi e non solo da non perdere il 1° maggio
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Kazuhiko Torishima: i segreti del manga secondo il leggendario editor di Dragon Ball
Ore 12:30 - 14:00, Sala Italia (Teatro Mediterraneo) - Richiede ticket‑invito gratuito
Kazuhiko Torishima, storico editor di Jump che ha lanciato la carriera di Akira Toriyama supervisionando Dragon Ball e Dr. Slump, racconta una carriera che ha cambiato per sempre la cultura pop mondiale.
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Da Journey a Sword of the Sea: un viaggio tra le dimensioni del suono videoludico
Ore 13:00 - 13:45, HyperStage
Austin Wintory guida il pubblico attraverso un percorso dedicato al ruolo della musica nei videogiochi, tra processi creativi, linguaggi e potere evocativo delle colonne sonore.
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Evangelion post Evangelion
Ore 14:00 - 15:00, Sala Workshop (Teatro Mediterraneo)
Dopo i festeggiamenti per i 30 anni del franchise, Studio Khara presenta il nuovo progetto animato di Evangelion, per la prima volta senza il coinvolgimento diretto di Hideaki Anno e la partecipazione di Yoko Taro, l'autore di NieR e Drakengard.
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The Beauty of Imperfection: Playing Heroes, Antagonists and Everything in Between
Ore 13:45 - 14:45, HyperStage
Troy Baker esplora il fascino dei personaggi moralmente complessi, dal mondo dei videogiochi al cinema, raccontando una carriera ricca di ruoli iconici.
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Expedition 33 & Baldur's Gate 3: Faces and Voices of Success
Ore 14:45 - 15:45, HyperStage
Jane Perry (la voce di Mystra in Baldur's Gate 3, Selene in Returnal e Diana Burnwood in Hitman) e Kirsty Rider (l'interprete di Lune nel GOTY 2025 Clair Obscur: Expedition 33), esploreremo l'arte della performance nei videogiochi e cosa rende davvero memorabile un personaggio.
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INDIE vs AAA: due mo(n)di a confronto
Ore 15:45 - 16:30, HyperStage
Un confronto moderato da Lorenzo Fazio di Multiplayer.it tra sviluppo indipendente e produzioni milionarie, con ospiti Nazareno Urbano (Remedy Entertainment), Arianna Fusetti (Frontier Developments), Salvatore Fiore (Room8 Studio) e il team di Crossfall Games (Marco Garini e Ivan Maestri).
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Anteprima Mortal Kombat 2
Ore 16:30 - 19:00, Auditorium (Teatro Mediterraneo) - Richiede ticket‑invito
Proiezione speciale del nuovo film Mortal Kombat II, introdotta da Maurizio Merluzzo, Roberto Recchioni, Eva Carducci e Gabbo.
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Space Games: quando la simulazione va oltre il cielo
Ore 16:30 - 17:00, HyperStage
L'astronauta ESA Luca Parmitano dialoga con Emilio Cozzi sul rapporto tra simulazione digitale, spazio e formazione, anche per chi non è gamer.
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Japan Videogame Soundscapes
Ore 17:00 - 18:00, HyperStage
Un viaggio tra musica e videogiochi con Kazuhiko Torishima, Tomoyuki Tanaka, Richter e Naz Chris, tra sperimentazione, melodie e cultura giapponese.
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Obiettivi di truffe online: Game(r) Over
Ore 18:00 - 18:30, HyperStage
Un approfondimento sui rischi per i gamer nell'era dei furti d'identità digitali, con Pasquale Fattulillo (Unicredit).