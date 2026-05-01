Dead or Alive 6 Last Round incontra The King of Fighters XIV: arrivano Mai Shiranui e Kula Diamond

Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato una collaborazione tra Dead or Alive 6 Last Round e The King of Fighters XIV, che porterà all'arrivo di Mai Shiranui e Kula Diamond come personaggi giocabili all'interno del picchiaduro.
Si tratta di un rilancio della medesima partnership vista con la versione originale di Dead or Alive 6, previsto per la nuova versione del gioco da parte di Team Ninja, annunciato lo scorso febbraio insieme anche a un primo teaser per Dead or Alive 7, già in sviluppo in base a quanto riferito dallo studio.
Oltre all'arrivo delle due storiche combattenti della serie SNK, la collaborazione prevede anche l'aggiunta di un nuovo livello modificato, Lost Paradise (Oboro), tra i contenuti migliorati in Last Round.
Una riproposizione migliorata
Ad accompagnare l'annuncio della collaborazione rinnovata tra Dead or Alive 6 Last Round e The King of Fighters XIV c'è anche un trailer di presentazione che mostra le due nuove combattenti in azione, mentre incontrano altri membri del cast.
Dead or Alive 6 Last Round ha la data di uscita fissata per il 25 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S e si presenta come una versione migliorata ed evoluta dell'originale, sebbene ovviamente basato sulla medesima struttura.
Pare che non sia previsto alcun upgrade per i possessori del gioco originale che vogliano passare alla nuova versione, la quale si presenta dunque come una sorta di prodotto completamente nuovo, almeno nella visione di Koei Tecmo.
Sembra peraltro che anche il DLC in questione debba essere acquistato nuovamente per la versione Last Round, anche se si possiede già la versione precedente uscita per l'originale Dead or Alive 6, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte dell'editore.