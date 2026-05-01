Dead or Alive 6 Last Round incontra The King of Fighters XIV: arrivano Mai Shiranui e Kula Diamond

Koei Tecmo e Team Ninja hanno annunciato una collaborazione tra Dead or Alive 6 Last Round e The King of Fighters XIV, che porterà all'arrivo di Mai Shiranui e Kula Diamond come personaggi giocabili all'interno del picchiaduro.

Si tratta di un rilancio della medesima partnership vista con la versione originale di Dead or Alive 6, previsto per la nuova versione del gioco da parte di Team Ninja, annunciato lo scorso febbraio insieme anche a un primo teaser per Dead or Alive 7, già in sviluppo in base a quanto riferito dallo studio.

Oltre all'arrivo delle due storiche combattenti della serie SNK, la collaborazione prevede anche l'aggiunta di un nuovo livello modificato, Lost Paradise (Oboro), tra i contenuti migliorati in Last Round.