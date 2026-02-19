Dead or Alive 6 Last Round: nessun upgrade previsto per i possessori del gioco originale

In sostanza, chi ha già Dead or Alive 6 deve comunque acquistare a prezzo pieno Dead or Alive 6: Last Round per poter accedere ai suoi contenuti, non sembra ci sia in programma una possibilità di acquisto parziale o una sorta di upgrade specifico, almeno per il momento.

A quanto pare, nonostante Dead or Alive 6 Last Round sia una riedizione onnicomprensiva ma basata sullo stesso titolo, sembra non sia previsto nessun percorso di upgrade per i possessori del gioco originale che vogliano passare alla nuova versione.

Un nuovo acquisto senza facilitazioni

La questione viene riferita dall'utente X "ranzzinza", il quale ha pubblicato online l'email ricevuta in risposta da Koei Tecmo alla domanda sulla possibilità di sfruttare un percorso di upgrade a Dead or Alive 6: Last Round per chi possiede il gioco originale.

"Ci dispiace informarvi che al momento non ci sono piani per fornire un upgrade da Dead or Alive 6 a Dead or Alive 6: Last Round o una forma di sconto possibile", si legge nella risposta di Koei Tecmo.

Questo, sostanzialmente, significa che se si vuole accedere alla nuova versione bisogna comunque procedere con l'acquisto del gioco completo, nonostante questo sia a tutti gli effetti semplicemente una riedizione comprensiva di buona parte dei contenuti usciti dopo il lancio.

Nella comunicazione viene inoltre riferito che "alcuni DLC acquistati per Dead or Alive 6 potrebbero essere trasferiti in Dead or Alive 6: Last Round", dunque se non altro, acquistando comunque la nuova versione, si potrebbe trasferire in questa alcuni dei DLC acquistati in precedenza.

Questo rimarca anche il fatto che vari DLC non saranno presenti in Dead or Alive 6: Last Round, come era stato confermato in precedenza da Koei Tecmo, avendo specificato che in particolare Mai Shiranui e Kula Diamond non saranno incluse nel pacchetto.

Dead or Alive 6: Last Round è stato annunciato insieme allo sviluppo del nuovo capitolo della serie durante il recente State of Play, con data di uscita fissata per il 25 giugno. Nello stesso giorno verrà lanciata anche una versione free-to-play del gioco.