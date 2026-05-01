Il gioco è stato spinto davvero pochissimo in questi termini, mentre avrebbe bisogno di raggiungere una certa popolarità per garantire una buona base di utenti giocanti essendo impostato unicamente sul multiplayer online. D'altra parte, può essere considerato un titolo perfetto per il Game Pass , visto che la sua stranezza e unicità spingono a effettuare il download semplicemente per curiosità, eliminando la barriera rappresentata dal prezzo di acquisto. E in effetti l'unico modo per apprezzare davvero Kiln è proprio lanciarsi al suo interno, perché i suoi elementi migliori emergono dal contatto diretto con il sistema di creazione dei personaggi e dal colorato caos nel pieno dell'azione.

Kiln è pronto all'uscita: trailer di lancio per il nuovo gioco di Double Fine, tra ceramica e mazzate

Dopo aver visto la meravigliosa e cangiante avventura senza parole di un faro antropomorfo in un mondo post-apocalittico con Keeper , ci troviamo di fronte a un folle multiplayer a base di ceramiche da combattimento in Kiln , titolo se possibile ancora più strano del precedente ma sempre dotato di un'identità davvero unica. Purtroppo, anche in questo caso c'è da dire che la grande libertà lasciata a Double Fine sembra quasi una sorta di abbandono sul fronte del marketing e della comunicazione.

Ogni nuova uscita da parte di Double Fine sembra sempre più un mezzo miracolo: in un'industria sempre più impostata su un rigido sistema di generi, è sorprendente vedere realizzarsi idee così fuori dagli schemi, ma quello che impressiona ancora di più è il fatto che questi progetti provengano da uno studio inserito all'interno di uno dei più grossi publisher sul pianeta, da cui ci si aspetterebbe l'imposizione di un indirizzo più rigoroso su titoli potenzialmente più "sicuri", in termini di risultati economici. È anche per questo che ci troviamo a seguire queste sperimentazioni con un malcelato timore sul futuro del team, che sembra godere di una libertà creativa totale ma che temiamo possa scontrarsi, a un certo punto, con la realtà del mondo corporate.

In ogni momento ci sono diverse cose da tenere sotto controllo: per attaccare il forno nemico è necessario caricarsi d'acqua , e questa deve essere raccolta in alcuni punti specifici della mappa. Durante gli scontri, quando si subiscono danni si perde acqua oltre all'energia, dunque entrambi i parametri sono da tenere d'occhio spingendoci a seguire strade e approcci diversi in ogni momento. In tutto questo, le mappe hanno anche la possibilità di influenzare la dinamica dello scontro attraverso le loro caratteristiche peculiari, offrendo sistemi di attacco o difesa "ambientali" da sfruttare in maniera strategica.

Nel vivo dell'azione, Kiln è una specie di "mini MOBA" , per così dire: due squadre composte da quattro personaggi si affrontano all'interno di un'arena, cercando di spegnere il forno avversario, trasportando l'acqua fino alla base nemica e versandola nel loro fuoco. Si tratta sia di attaccare che di difendere contemporaneamente, dunque quando le due squadre vengono a contatto si consumano scontri violentissimi che finiscono letteralmente "a cocci", nei quali si deve cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche specifiche delle diverse ceramiche utilizzate.

C'è dunque una specie di matrice mitologica dietro l'azione sul campo, con riferimenti a divinità appartenenti a diverse civiltà che emergono anche dalla caratterizzazione delle mappe, ma la narrazione non è proprio un elemento centrale in Kiln, una volta messi in evidenza gli obiettivi principali a cui puntare durante gli scontri. Tanto basta, comunque, per dare vita a una caratterizzazione che funziona a meraviglia, riuscendo a dare un' identità particolare e carismatica a personaggi che possono assumere praticamente qualsiasi forma si voglia.

Il tornio

L'elemento più impressionante di Kiln è indubbiamente il tornio, che potremmo definire l'editor di personaggi definitivo.

La fase costruttiva al tornio

Partendo da una massa di argilla, con pochi movimenti sorprendentemente intuitivi del controller, è possibile dare vita a un'infinità di personaggi di ceramica, con la possibilità di personalizzarli poi ulteriormente attraverso l'applicazione di accessori e verniciature diverse, con opzioni che aumentano avanzando nel gioco. Questa fase è già una componente importante del gameplay, perché consente di scatenare la creatività in maniera notevole per chi ha la giusta inclinazione, ed è davvero una grande soddisfazione vedere le nostre creazioni prendere vita, perfettamente renderizzate all'interno del gioco.

Le infinite forme che si possono realizzare rientrano automaticamente in determinate categorie in base alle caratteristiche generali dell'oggetto, trasformandosi in vere e proprie "classi" da combattimento: una struttura alta e cava è una "bottiglia", una forma larga e bassa è considerata un "piatto" e nel mezzo troviamo una grande quantità di varianti possibili che vanno dal generico "contenitore" al "vaso", dalla "coppa" alla "brocca" e tanti altri possibili oggetti.

Personaggi di varie dimensioni e forme

Le forme potenziali variano anche a seconda della dimensione della massa di argilla iniziale, le cui diverse tipologie si sbloccano avanzando nei livelli di esperienza, cosa che contribuisce a costruire il sistema di progressione. Ogni classe è caratterizzata da un diverso rapporto tra resistenza ai colpi e capienza, oltre ad avere una mossa speciale tipica: sono elementi fondamentali nella scelta del proprio combattente, che può essere più o meno portato allo scontro diretto con i nemici o all'attacco della base avversaria a base di acqua.