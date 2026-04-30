Neverness to Everness: tutti i codici attivi di NTE e come riscattarli

Come molti altri giochi free‑to‑play, anche Neverness to Everness, o NTE per gli amici, include una funzione di riscatto codici che permette di ottenere risorse bonus molto utili, tra cui i preziosi Annulith, la valuta premium indispensabile per reclutare nuovi personaggi di classe S.

Per chi non lo conoscesse, NTE è un GDR open world free‑to‑play ambientato nella città di Hethereau, una metropoli futuristica ispirata a Tokyo dove eventi soprannaturali chiamati Anomalie minacciano costantemente la popolazione. Nei panni dell'Appraiser dovrete indagare, combattere e sopravvivere. Nel mezzo avremo anche tutto il tempo per svagarci tra gare clandestine, lavoretti, attività secondarie e persino la possibilità di finire in prigione rendono l'esperienza varia e differente da altri giochi di stampo gacha.

Per aiutare i nuovi giocatori a partire con il piede giusto, e offrire risorse extra ai veterani, gli sviluppatori di Hotta Games condividono periodicamente dei codici regalo. Di solito vengono pubblicati su Discord, X e altri social, ma per comodità li trovate raccolti qui sotto, già aggiornati con quelli attivi.