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Neverness to Everness: tutti i codici attivi di NTE e come riscattarli

Neverness to Everness offre periodicamente codici regalo utili per ottenere Annulith e altre risorse preziose. Ecco la lista aggiornata dei codici attivi e tutto ciò che serve per riscattarli senza perdere nessun bonus.

SOLUZIONE di Stefano Paglia   —   30/04/2026
Artwork con vari personaggi di Neverness to Everness
Neverness to Everness
Neverness to Everness
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Come molti altri giochi free‑to‑play, anche Neverness to Everness, o NTE per gli amici, include una funzione di riscatto codici che permette di ottenere risorse bonus molto utili, tra cui i preziosi Annulith, la valuta premium indispensabile per reclutare nuovi personaggi di classe S.

Per chi non lo conoscesse, NTE è un GDR open world free‑to‑play ambientato nella città di Hethereau, una metropoli futuristica ispirata a Tokyo dove eventi soprannaturali chiamati Anomalie minacciano costantemente la popolazione. Nei panni dell'Appraiser dovrete indagare, combattere e sopravvivere. Nel mezzo avremo anche tutto il tempo per svagarci tra gare clandestine, lavoretti, attività secondarie e persino la possibilità di finire in prigione rendono l'esperienza varia e differente da altri giochi di stampo gacha.

Per aiutare i nuovi giocatori a partire con il piede giusto, e offrire risorse extra ai veterani, gli sviluppatori di Hotta Games condividono periodicamente dei codici regalo. Di solito vengono pubblicati su Discord, X e altri social, ma per comodità li trovate raccolti qui sotto, già aggiornati con quelli attivi.

Codici NTE attivi (aggiornati al 30 aprile 2026)

Di seguito i codici attualmente attivi per NTE. Tenete presente che sono sensibili alle maiuscole e potrebbero scadere senza preavviso, quindi riscattateli finché siete in tempo.

  • 504980102FKGOVNS - 30 Annulith, 20.000 Beetle Coins
  • NTEHAVEFUN - 3 Elite Hunter Guides, 3 Light Dye, 3 Manhole Thug
  • NTEGIFT - 50 Annulith, 5 Rising Hunter Guides, 5 Light Dye
  • NTE0429 - 100 Annulith, 2 Elite Hunter Guides, 2 Chaotic Dye, 12.000 Beetle Coins
  • NTENANALLYGO - 100 Annulith, 5 Senior Hunter Guides, 5 Colorless Dye, 6.000 Beetle Coins
  • NTENOWTOENJOY - 100 Annulith, 5 Rising Hunter Guides, 5 Light Dye, 4.000 Beetle Coins

Come riscattare i codici di Neverness to Everness

La procedura per riscattare i codici in NTE è identica su PS5, PC, Android e iOS, ma richiede di aver completato l'inizio dell'avventura. Ecco i passaggi:

  • Avviate NTE sulla vostra piattaforma.
  • Selezionate il personaggio e completate il tutorial iniziale, incluso l'episodio "Unforeseen Yet Foretold".
  • Aprite il menu principale: su mobile toccate l'icona del telefono in alto a destra; su PC/Mac premete Esc; su PS5 premete il tasto Options.
È possibile riscattare i codici di NTE dal menu
È possibile riscattare i codici di NTE dal menu
Neverness to Everness presenta Heterau con un coinvolgente trailer Neverness to Everness presenta Heterau con un coinvolgente trailer
  • Nel menu a mo' di smartphone selezionate il pulsante con i tre puntini (come nell'immagine qui sopra).
  • Scegliete l'opzione Redeem Code, inserite il codice e confermate.
  • Tornate al menu del telefono e aprite l'icona a forma di busta per ricevere le ricompense. Gli oggetti verranno aggiunti automaticamente all'inventario.
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