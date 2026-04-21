Koei Tecmo vola verso profitti da record: a trainare l'azienda i videogiochi e le manovre finanziarie

Il 20 aprile, Koei Tecmo ha annunciato una netta revisione al rialzo delle proprie stime finanziarie per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026. Se inizialmente l'azienda prevedeva un aumento dei ricavi a fronte però di un calo degli utili, oggi la rotta è stata completamente invertita. Stando a quanto riportato dalla testata GameBiz, il colosso nipponico si aspetta ora che le vendite nette, gli utili ordinari e i margini di profitto netto raggiungano i massimi storici .

I fattori del successo

Alla base di questa drastica, e positivissima, correzione di rotta ci sono due fattori chiave. Da un lato, le vendite dei titoli pubblicati nell'ultimo trimestre si sono rivelate ben superiori alle aspettative; dall'altro, come spiegato dalla stessa Koei Tecmo, si è registrato "un reddito non operativo che ha superato significativamente le proiezioni".

Anche il remake di Fatal Frame 2 ha venduto bene

Questa seconda voce fa riferimento ai capitali incassati attraverso attività del tutto slegate dal "core business" videoludico, come ad esempio i ritorni sugli investimenti.

Guardando al mercato dei videogiochi, l'ultimo trimestre ha visto il lancio di titoli di assoluto rilievo. Tra questi spiccano Nioh 3 (che ha superato la soglia del milione di copie vendute su tutte le piattaforme) e Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, entrambi accolti su Steam con valutazioni "Molto positive". A coronare questo momento d'oro è stato però Pokémon Pokopia: il simulatore di vita sviluppato da Koei Tecmo per conto di The Pokémon Company, ha piazzato l'impressionante cifra di oltre 2,2 milioni di unità in soli quattro giorni.

Tuttavia, analizzando il quadro finanziario complessivo, emerge un dettaglio sorprendente. Se è vero che le ottime performance dei videogiochi hanno garantito un eccellente incremento del 16,1% dell'utile operativo, l'utile ordinario ha registrato un balzo vertiginoso addirittura del 50%. Non è una novità, infatti, che Koei Tecmo operi in parallelo anche come un vero e proprio investitore istituzionale, gestendo enormi capitali in azioni e altri asset finanziari.