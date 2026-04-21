Ubisoft ha un nuovo requisito nelle sue offerte di lavoro: la conoscenza dell'IA generativa

Ormai industria videoludica e intelligenze artificiali generative sono una coppia di fatto. Ubisoft sembra decisa a cavalcare questa rivoluzione tecnologica per snellire i propri processi di sviluppo. Stando a quanto emerso da recenti annunci di lavoro individuati dal team di Tech4Gamers, il colosso francese è attivamente alla ricerca di personale con un'esperienza pregressa nell'uso di chatbot e modelli generativi; si tratta di un requisito sempre più richiesto.