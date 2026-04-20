Assassin's Creed Black Flag Resynced è in arrivo: ecco data e ora della presentazione ufficiale

Ubisoft rompe finalmente gli indugi e comunica adesso data e ora della presentazione di Assassin's Creed Black Flag Resynced, il remake del quarto capitolo della serie di cui si parla ormai da tempo e che infine verrà presentato il 23 aprile alle ore 18:00.

Diverse voci di corridoio puntavano in effetti su una presentazione prevista a giorni, e la data è ora infine ufficiale: l'appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile alle ore 18:00 italiane, come visibile dall'embed del video YouTube che è già visibile al pubblico e riportato qui sotto.

In questo modo, potete prepararvi fin da ora alla presentazione del gioco, considerando che verrà comunque seguito in diretta anche su queste pagine, con tutte le informazioni che arriveranno da parte di Ubisoft.