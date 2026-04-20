Assassin's Creed Black Flag Resynced è in arrivo: ecco data e ora della presentazione ufficiale

Ubisoft rompe finalmente gli indugi e comunica adesso data e ora della presentazione di Assassin's Creed Black Flag Resynced, il remake del quarto capitolo della serie di cui si parla ormai da tempo e che infine verrà presentato il 23 aprile alle ore 18:00.
Diverse voci di corridoio puntavano in effetti su una presentazione prevista a giorni, e la data è ora infine ufficiale: l'appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile alle ore 18:00 italiane, come visibile dall'embed del video YouTube che è già visibile al pubblico e riportato qui sotto.
In questo modo, potete prepararvi fin da ora alla presentazione del gioco, considerando che verrà comunque seguito in diretta anche su queste pagine, con tutte le informazioni che arriveranno da parte di Ubisoft.
Il remake di uno degli Assassin's Creed più amati
"L'iconica avventura del pirata solitario ritorna", si legge nella descrizione ufficiale del video da parte di Ubisoft, "sintonizzatevi il 23 aprile alle ore 18:00 per la presentazione in anteprima mondiale di Assassin's Creed: Black Flag Resynced".
Si tratta del remake del celebre Assassin's Creed IV: Black Flag, uno dei capitoli più amati della serie Ubisoft, che tornerà dunque in una nuova veste grafica e con alcuni adattamenti applicati al gameplay per renderlo più al passo coi tempi.
Da tempo si parla di questo remake nelle voci di corridoio, con qualche mezza affermazione arrivata anche da parte del publisher in passato, ma ora siamo ormai vicini alla presentazione vera e propria, che ci consentirà di vedere il lavoro di modernizzazione effettuato da Ubisoft.
Nei giorni scorsi è emersa anche quella che potrebbe essere la data di uscita di Assassin's Creed Black Flag Resynced, ma attendiamo ovviamente conferme ufficiali al riguardo.