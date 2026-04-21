Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney Sweeney

Netflix ha dato il via alle riprese del film di Gundam con Sydney Sweeney: lo rivela un annuncio ufficiale della piattaforma streaming, che riporta il cast completo dell'adattamento live action e il luogo in cui verranno girate le scene, ovverosia il Queensland in Australia.

Diretto da Jim Mickle, regista di Sweet Tooth e Cold in July - Freddo a Luglio, il lungometraggio racconterà una storia completamente originale ambientata nel mezzo di una lunga guerra spaziale, mantenendo però intatti gli elementi distintivi del franchise, a partire dagli iconici mecha.

Stando alla sinossi, la trama del film di Gundam seguirà le vicende di due piloti rivali, schierati su fronti opposti in un conflitto che impegna da decenni la Terra e una delle sue ex colonie spaziali, che immaginiamo sia il Principato di Zeon.

"Alle prese con alleanze in continuo mutamento e una minaccia crescente che li mette in una rotta di collisione, i personaggi vengono trascinati in un viaggio ad alto rischio attraverso le stelle che potrebbe determinare il destino dell'umanità", recita la sinossi ufficiale.

"Ricco di battaglie mozzafiato, emozioni intime e una scala cinematografica epica, questo è Gundam come non lo si è mai visto prima."