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Assassin's Creed Black Flag Resynced non includerà DLC o multiplayer, per un leak

Spuntano ulteriori dettagli su Assassin's Creed Black Flag Resynced, che sembra voglia riproporre solo la campagna principale in single player interamente rifatta con nuova grafica.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   21/04/2026
Un'immagine di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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La presentazione ufficiale è prevista solo per il 23 aprile, ma continuano a emergere possibili informazioni su Assassin's Creed Black Flag Resynced, che in base a un nuovo leak sembra che non conterrà DLC o multiplayer, presentando solo la parte principale dell'avventura single player.

Come abbiamo visto, Assassin's Creed Black Flag Resynced verrà presentato giovedì 23 aprile alle ore 18:00, momento in cui verrà finalmente trasmesso online il trailer di presentazione e si avranno tutte le informazioni ufficiali sul remake di Assassin's Creed IV: Black Flag.

Nel frattempo, possiamo prendere in considerazione quest'altra informazione proveniente da Tom Henderson, considerando che finora quanto ha riferito sul progetto in questione si è rivelato corretto.

"Solo" la campagna principale, ma tutta rifatta

Il gioco viene in effetti presentato da Ubisoft come un'avventura puramente story-driven, ovvero incentrata sulla narrazione, cosa che sembra escludere qualsiasi elemento collaterale, concentrandosi sul nucleo principale dell'esperienza.

Un'immagine di Assassin's Creed Black Flag Resynced
Un'immagine di Assassin's Creed Black Flag Resynced

L'originale presentava una modalità multiplayer e anche alcuni DLC ad arricchire la campagna principale che era comunque già decisamente sostanziosa, ma pare che il remake non sia destinato a contenere questi elementi aggiuntivi e che questi non siano in programma nemmeno per un secondo momento.

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In ogni caso, il remake dovrebbe comunque contenere alcuni elementi rielaborati dalla storia originale e forse anche contenuti aggiuntivi inediti.

Nel frattempo, anche la data di uscita potrebbe essere trapelata online prima del tempo, e sarebbe fissata per il 9 luglio, ma attendiamo comunque la presentazione ufficiale per tutte le conferme.

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