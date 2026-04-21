Assassin's Creed Black Flag Resynced non includerà DLC o multiplayer, per un leak

Nel frattempo, possiamo prendere in considerazione quest'altra informazione proveniente da Tom Henderson, considerando che finora quanto ha riferito sul progetto in questione si è rivelato corretto.

Come abbiamo visto, Assassin's Creed Black Flag Resynced verrà presentato giovedì 23 aprile alle ore 18:00 , momento in cui verrà finalmente trasmesso online il trailer di presentazione e si avranno tutte le informazioni ufficiali sul remake di Assassin's Creed IV: Black Flag.

"Solo" la campagna principale, ma tutta rifatta

Il gioco viene in effetti presentato da Ubisoft come un'avventura puramente story-driven, ovvero incentrata sulla narrazione, cosa che sembra escludere qualsiasi elemento collaterale, concentrandosi sul nucleo principale dell'esperienza.

Un'immagine di Assassin's Creed Black Flag Resynced

L'originale presentava una modalità multiplayer e anche alcuni DLC ad arricchire la campagna principale che era comunque già decisamente sostanziosa, ma pare che il remake non sia destinato a contenere questi elementi aggiuntivi e che questi non siano in programma nemmeno per un secondo momento.

In ogni caso, il remake dovrebbe comunque contenere alcuni elementi rielaborati dalla storia originale e forse anche contenuti aggiuntivi inediti.

Nel frattempo, anche la data di uscita potrebbe essere trapelata online prima del tempo, e sarebbe fissata per il 9 luglio, ma attendiamo comunque la presentazione ufficiale per tutte le conferme.