Disponibile l'aggiornamento Forging the Path di Enshrouded, che fa da apripista alla versione 1.0

È finalmente arrivato "Forging the Path" (Forgiando il Percorso), l'ottavo e ultimo grande aggiornamento prima dell'atteso rilascio ufficiale della versione 1.0 di Enshrouded. Con un changelog fiume da circa 13.000 parole, gli sviluppatori hanno dato conto delle tantissime novità introdotte hanno spiegato che stanno "mettendo in ordine la casa" per assicurarsi che il lancio ufficiale ci "lasci a bocca aperta". L'aggiornamento tocca praticamente ogni aspetto del gioco, introducendo meccaniche inedite e miglioramenti richiesti a gran voce dalla community.

Le novità

La novità più attesa è senza dubbio l'Adventure Sharing, cioè la possibilità di condividere le avventure. Attraverso un nuovo menù dedicato, i giocatori possono ora caricare i propri mondi sui server, mostrando a tutti le proprie basi, oppure esplorare le creazioni della community. È possibile cercare, votare e visitare i mondi altrui, impostando persino il punto di spawn per gli ospiti tramite l'Altare della Fiamma. A corredo di questa funzione, è stata introdotta una speciale macchina fotografica in-game per scattare immagini delle proprie creazioni. E questo è solo l'inizio: in futuro arriveranno strumenti per creare puzzle e piazzare trappole per i visitatori.

Il sistema di combattimento è stato profondamente rinnovato. Fa il suo debutto la statistica del "Focus": attaccando i nemici si riempirà un'apposita barra che, una volta carica, permetterà di scatenare devastanti Abilità Speciali (applicabili persino ad asce e picconi). Inoltre, tutte le armi da mischia sono ora dotate di attacchi pesanti in grado di infliggere danni doppi e spezzare la guardia avversaria. Il nuovo sistema di consapevolezza rende l'IA molto più reattiva: ora gli avversari si insospettiranno sentendo dei rumori e inizieranno a cercarvi, chiamando rinforzi se vi avvisteranno. Questo apre finalmente le porte a un approccio stealth, permettendo di sfoltire tatticamente gli accampamenti.

Avviando il gioco dopo l'aggiornamento, l'albero delle abilità sarà completamente azzerato e i punti verranno rimborsati. Un reset necessario, dal momento che l'intero albero è stato riorganizzato, aggiungendo decine di nuovi nodi, una grafica aggiornata (con tanto di zoom) e la possibilità di potenziare le singole skill.

Parallelamente, cambia la gestione dell'equipaggiamento. Ora armature, scudi, anelli e strumenti di raccolta possono essere potenziati tramite le rune. Questo processo è gestito dagli artigiani specializzati (il Fabbro per i guerrieri, la Cacciatrice per i ranger, l'Alchimista per i maghi) e introduce una miriade di nuovi "perk" per personalizzare le proprie build. Le vecchie armature sono state automaticamente convertite in versioni potenziabili.

Insomma, si tratta di un titolo molto diverso da com'era in origine, che si sperà sarà ancora migliore dopo l'arrivo della versione finale.