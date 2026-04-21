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Con il volante Turtle Beach avrai un'esperienza di guida divertente e intensa: puoi acquistarlo in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del volante Turtle Beach per Xbox e PC.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   21/04/2026
Volante Turtle Beach

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul volante Turtle Beach per Xbox e PC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 109,04€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Il volante Turtle Beach VelocityOne Race Wheel rappresenta una soluzione innovativa per gli appassionati di giochi di guida che cercano praticità e versatilità senza rinunciare alle prestazioni. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di controllare tutte le funzioni essenziali direttamente dal volante stesso.

Ulteriori dettagli sul volante

Il design lo rende ideale anche per chi gioca in spazi ridotti o dal divano. Il dispositivo può infatti essere utilizzato comodamente grazie a un supporto da grembo regolabile e antiscivolo, oppure fissato in modo stabile su un tavolo o una scrivania tramite morsetti integrati, offrendo grande flessibilità d'uso.

Volante Turtle

Dal punto di vista della connettività, il volante utilizza una connessione wireless proprietaria a 2,4 GHz, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza ritardi fino a una distanza di 9 metri.

Inoltre, è possibile collegarlo anche a dispositivi Android tramite Bluetooth 5.1, ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo. Il dispositivo è ufficialmente compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One e PC Windows 10/11.

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