Scoprite la storia di come Mobile Suit Gundam ha conquistato il mondo nel nostro video

Il video della Storia di GUNDAM

Nel nostro video, che potete trovare qui sotto, vi raccontiamo di quali sono state le origini di Mobile Suit Gundam, spiegandovi come andò il lancio e l'iniziale fallimento della serie. È abbastanza ovvio oggi, ma alla fine Gundam ottenne un grande successo, di cui analizziamo i dettagli.

Chiaramente abbiamo trovato anche lo spazio per parlavi della versione anime della saga sci-fi, parlandovi brevemente di tutte le serie come Gundam ZZ e i film come Mobile Suit Gundam: Il contrattacco di Char.

Visto che queste sono le pagine di Multiplayer.it, ovviamente ci siamo occupati anche dei videogiochi dedicati a Gundam, che si sono evoluti insieme alla tecnologia degli hardware da gioco e della saga stessa, iniziando con uno dei più vecchi, Mobile-Suit Gundam Last Shooting per sale arcade.

Non puoi poi mancare una sezione dedicata ai Gunpla, delizia e croce dei collezionisti più incalliti ma anche dei fan più casual che vogliono donarsi un piccolo prodotto da esposizione. Infine, vi portiamo nelle sale del padiglione di Gundam all'Expo 2025 di Osaka, permettendovi di esplorarlo con noi e scoprirne le meraviglie.

Diteci, avete sempre amato Mobile Suit Gundam oppure per voi è una passione più recente?