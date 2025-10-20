Il preordine di Resident Evil Requiem per PC è disponibile su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile il preordine di Resident Evil Requiem per PC a 44,99 € invece di 69 €, permettendovi di risparmiare fino al 35%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 54,89 €. Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming vi rimborserà la differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam . Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Cos'è Resident Evil Requiem

Si tratta del nono capitolo della serie di Resident Evil, sviluppato e pubblicato da Capcom. L'uscita è prevista per il 27 febbraio 2026 e si tratta di un'avventura survival horror carica di ambientazioni opprimenti e un susseguirsi di sequenze inquietanti. Con questo nuovo capitolo verrà utilizzata una versione aggiornata del RE Engine, con illuminazione dinamica e fisica ancora più realistica e immersiva.

La protagonista, Grace Ashcroft, dovrà investigare su una morte misteriosa ed esplorerà un hotel abbandonato, ovviamente ricco di misteri inquietanti. Le meccaniche di gioco sono fedeli alla serie e potrete alternare liberamente tra visuale in prima e terza persona. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere l'articolo con le nostre prime impressioni dopo averlo provato.