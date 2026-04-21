1

Square Enix ha pubblicato il trailer di NieR per il 15° anniversario... con un anno di ritardo

Sebbene sia stato condiviso in rete con un anno di ritardo, Square Enix ha infine pubblicato il trailer dedicato alla serie NieR e al suo 15esimo anniversario.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/04/2026
2B di Nier Automata

Square Enix ha pubblicato tramite il proprio canale YouTube giapponese un nuovo trailer dedicato alla serie NieR.

Precisamente, si tratta di un filmato dedicato al quindicesimo anniversario dei videogiochi... che è però caduto lo scorso anno.

Il trailer del 15esimo anniversario di NieR

Il video dedicato al 15° anniversario di NieR mostra vari titoli della serie, iniziando con NieR Replicant, passando poi a NieR Automata - il gioco che ha portato al successo il franchise -, il titolo mobile NieR Re[in]carnation e poi una serie di spettacoli dal vivo dedicati alla saga.

L'anniversario di NieR è il 22 aprile (in Giappone, 23 aprile in Europa), con la prima opera pubblicata nel 2010. Il quindicesimo anniversario è caduto quindi lo scorso anno. Il trailer è stato però messo online solo ora, in occasione del nuovo anniversario, perché per mesi il video è stato esclusiva dell'evento NieR 15th Anniversary Exhibition: Unerasable Records, tenutosi a Tokyo nell'agosto 2025.

NieR Re[in]carnation offline scatena il dibattito: sviluppatori spiegano perché è difficile rendere single player un live service NieR Re[in]carnation offline scatena il dibattito: sviluppatori spiegano perché è difficile rendere single player un live service

Il video non include alcuna novità, è unicamente una celebrazione della serie. La speranza è che ci siano novità presto per un nuovo capitolo principale.

Segnaliamo infine che l'autore di NieR è troppo vecchio per provare a creare degli indie, ne è intimidito.

#Square Enix
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Square Enix ha pubblicato il trailer di NieR per il 15° anniversario... con un anno di ritardo