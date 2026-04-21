Square Enix ha pubblicato il trailer di NieR per il 15° anniversario... con un anno di ritardo

Il trailer del 15esimo anniversario di NieR

Il video dedicato al 15° anniversario di NieR mostra vari titoli della serie, iniziando con NieR Replicant, passando poi a NieR Automata - il gioco che ha portato al successo il franchise -, il titolo mobile NieR Re[in]carnation e poi una serie di spettacoli dal vivo dedicati alla saga.

L'anniversario di NieR è il 22 aprile (in Giappone, 23 aprile in Europa), con la prima opera pubblicata nel 2010. Il quindicesimo anniversario è caduto quindi lo scorso anno. Il trailer è stato però messo online solo ora, in occasione del nuovo anniversario, perché per mesi il video è stato esclusiva dell'evento NieR 15th Anniversary Exhibition: Unerasable Records, tenutosi a Tokyo nell'agosto 2025.

Il video non include alcuna novità, è unicamente una celebrazione della serie. La speranza è che ci siano novità presto per un nuovo capitolo principale.

Segnaliamo infine che l'autore di NieR è troppo vecchio per provare a creare degli indie, ne è intimidito.