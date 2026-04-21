Windrose, Pragmata e Mouse hanno conquistato la classifica Steam

La classifica Steam è stata conquistata da Windrose, Pragmata e Mouse: P.I. for Hire, presentando un podio completamente diverso rispetto alla scorsa settimana: qualcosa che non si vede spesso sulla piattaforma digitale Valve.

Il survival piratesco sviluppato da Kraken Express, capace di vendere oltre un milione di copie nei primi sei giorni di accesso anticipato, ha agguantato con grande determinazione la vetta della top 10, seguito dall'ottimo Pragmata e dal peculiare sparatutto in stile vintage di Fumi Games.

Windrose Pragmata Mouse: P.I. for Hire Crimson Desert Forza Horizon 6 Slay the Spire 2 EA Sports FC 26 Ready or Not Rust Replaced

Praticamente il podio della settimana scorsa è stato spostato di tre posizioni, dunque troviamo Crimson Desert al quarto posto, seguito da Forza Horizon 6 e da Slay the Spire 2, mentre Replaced fa il proprio debutto in decima posizione.