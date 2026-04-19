Windrose spiega le vele: il survival piratesco raggiunge un altro traguardo di vendite su Steam

Non è tutto. Oggi il titolo ha anche infranto il traguardo dei 200.000 giocatori contemporanei su Steam . Nel momento in cui scriviamo, SteamDB registra 212.253 utenti connessi, un numero che potrebbe crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Che Windrose avesse il potenziale per imporsi era chiaro fin dai primi giorni, ma i nuovi dati ufficiali condivisi dagli sviluppatori di Kraken Express confermano un successo ben oltre le aspettative: il gioco ha superato 1 milione di copie vendute a soli sei giorni dall'inizio dell'accesso anticipato.

Numeri raddoppiati dal lancio

Per dare un'idea della rapidità con cui Windrose sta crescendo: il 16 aprile, nelle prime 48 ore dal lancio, il team aveva annunciato 500.000 copie vendute e un picco di 100.000 utenti simultanei. In meno di una settimana, entrambe le cifre sono raddoppiate, segno che il gioco sta convincendo e che il passaparola sta attirando sempre più aspiranti pirati.

Per chi non lo conoscesse, Windrose è un survival cooperativo a tema piratesco ambientato in un vasto arcipelago generato proceduralmente. Nei panni di un capitano, i giocatori possono esplorare isole sconosciute, affrontare pirati e creature ostili, costruire un avamposto e navigare tra tempeste e pericoli.

Nonostante sia ancora in accesso anticipato, il gioco offre già una campagna da 50-70 ore, tre biomi, tre navi comandabili e sistemi di gioco solidi. Gli sviluppatori prevedono di continuare a lavorare sul progetto per 1,5-2,5 anni, arricchendolo con nuovi contenuti e miglioramenti fino al lancio della versione 1.0.