Azione brutal ultra-scontata: Hotline Miami per PC a poco più di 2€ su Instant Gaming

L'action top-down che ha segnato un'epoca torna in promozione a una cifra davvero contenuta. Hotline Miami viene proposto da Instant Gaming con uno sconto dell'82% sul prezzo netto di 1,79 €, valore che porta la spesa finale a 2,18 € calcolando l'IVA al 22%. Rispetto ai 10,00 € di listino base, il margine di risparmio reale raggiunge i 7,82 €. Per riscattare il titolo e aggiungerlo alla libreria, trovate il collegamento nel box promozionale in alto.
L'estetica synthwave di Miami
Ambientato in una Miami alternativa del 1989, Hotline Miami mette nei panni di un protagonista senza nome guidato da enigmatici messaggi lasciati in segreteria telefonica. La struttura di gioco punta su un ritmo frenetico, una prospettiva dall'alto e una difficoltà spietata dove un singolo colpo risulta fatale.
L'esperienza si sviluppa tra esecuzioni rapide, maschere di animali capaci di sbloccare abilità uniche e una colonna sonora synthwave diventata iconica. Il codice acquistato fornisce una licenza digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.