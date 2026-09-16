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Follia al neon e azione brutale a meno di 3 euro: Hotline Miami per PC in offerta su Instant Gaming

Hotline Miami per PC Steam scende a un prezzo irrisorio su Instant Gaming: scoprite come recuperare questo adrenalinico classico indipendente risparmiando quasi otto euro sul listino.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   16/09/2026
Hotline Miami
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Tuffarsi negli anni '80 a suon di musica synthwave e ultraviolenza è oggi particolarmente accessibile. Trovate Hotline Miami per PC a soli 1,79 € nel catalogo di Instant Gaming, rispetto a un normale prezzo di listino di 10 €. Aggiungendo l'IVA al 22% per avere la panoramica esatta della spesa, la cifra da saldare al checkout ammonta ad appena 2,18 €. Lo store segnala un taglio dell'82% sul costo netto a schermo, ma calcolando la differenza effettiva tra il listino originale e il prezzo finale tassato vi garantite un risparmio reale di 7,82 €. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro account Steam, vi basta sfruttare il box o il link posizionato qui di seguito.

Ritmo forsennato e maschere di animali: il gameplay di Hotline Miami su Steam

Il capolavoro indie targato Dennaton Games mescola visuale dall'alto, sparatorie fulminee e combattimenti all'arma bianca in un mix letale dove un singolo errore si paga con il game over. Guidati da criptici messaggi in segreteria telefonica, dovrete ripulire i livelli da orde di mafiosi indossando diverse maschere di animali, ognuna pensata per fornire perk e abilità uniche capaci di alterare drasticamente l'approccio agli scontri.

La versione PC, attivabile rapidamente tramite codice Steam, esalta l'ormai iconica pixel art acida e la martellante colonna sonora elettronica, garantendo requisiti tecnici alla portata di qualsiasi computer e il supporto nativo per giocare comodamente con il controller.

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