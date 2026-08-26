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Lenovo a Gamescom 2026 presenta i nuovi monitor gaming Legion da 27 pollici fino a 360Hz

Lenovo amplia la gamma Legion con due monitor PureSight Fast IPS da 27 pollici, fino a 360Hz, Dual Mode, HDR400 e funzionalità IA pensate per massimizzare reattività e immersione nel gaming.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/08/2026
Nuovo monitor Lenovo Legion

Lenovo ha presentato due nuovi monitor Legion pensati per offrire maggiore velocità e nitidezza. Entrambi da 27 pollici integrano pannelli Lenovo PureSight Fast IPS e caratteristiche progettate per offrire flessibilità ed esperienze di gioco sempre fluide. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Nuovi monitor Legion 27Q-20 e 27U-20

Come vi abbiamo anticipato, entrambi i monitor sono dotati di pannelli Lenovo PureSight Fast IPS da 27 pollici e sono pensati per offrire ai giocatori il giusto equilibrio tra velocità, reattività e risoluzione. Partiamo dal modello Legion 27Q-20, dotato di display QHD con risoluzione 2560 × 1440, frequenza di aggiornamento nativa fino a 320Hz e tempo di risposta di 1ms GtG. Troviamo inoltre il supporto ad AMD FreeSync Premium, Adaptive Sync e NVIDIA G-SYNC per scene dinamiche e prive di tearing o stuttering.

Legion 27Q-20
Legion 27Q-20

Il modello 27U-20 adotta un pannello Dual-Mode, quindi può funzionare in risoluzione UHD a 180Hz, se preferite un'esperienza più immersiva, o FHD a 360Hz se avete bisogno di velocità e reattività. Entrambi i monitor coprono il 99% dello spazio colore sRGB e il 95% del DCI-P3, con certificazione VESA DisplayHDR 400, luminosità di 400 nit e supporto a 1,07 miliardi di colori. Inoltre, sono presenti le funzionalità Picture-in-Picture (PiP) e Picture-by-Picture (PbP), per visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da sorgenti diverse.

Monitor Lenovo 27U-20
Monitor Lenovo 27U-20

Non mancano strumenti basati sull'intelligenza artificiale, accessibili tramite Legion Space. Tra questi troviamo AI Crosshair e Game Companion, insieme ad AI Walkthrough e Win-Moment Show, se volete catturare momenti speciali. Inoltre, entrambi i modelli si basano su supporti ergonomici da poter regolare in base alle proprie preferenze, precisamente in altezza, inclinazione, rotazione e orientamento. Lato connettività sono include porte HDMI 2.1 FRL e DisplayPort 1.4.

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Disponibilità e prezzi

Il monitor Lenovo Legion 27Q-20 sarà disponibile a partire da gennaio 2027 con un prezzo stimato di partenza di 269 €. Anche il Lenovo Legion 27U-20 sarà disponibile a gennaio 2027, ma costerà invece 369 €. Come sempre, fateci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Nel frattempo, Lenovo ha presentato nuovi laptop e PC preassemblati.

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