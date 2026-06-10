Wo Long: Fallen Dynasty e Wo Long 2: Wings of Ember annunciati per Nintendo Switch 2

Wo Long: Fallen Dynasty e Wo Long 2: Wings of Ember sono stati entrambi annunciati in arrivo su Nintendo Switch 2: in un colpo solo, durante il recente Nintendo Direct, l'intera serie di action RPG in stile souls-like di Team Ninja arriva dunque sulla console ibrida di Nintendo.

Il primo dei due è Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, che comprende tutti i contenuti originali più le espansioni uscite dopo il lancio originale, ovvero tre pacchetti che aggiungono una notevole quantità di contenuti al gameplay: "Battle of Zhongyuan", "Conqueror of Jiangdong," e "Upheaval in Jingxiang", oltre a collaborazioni e DLC vari.

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition ha una data di uscita precisa su Nintendo Switch 2 e sarà disponibile su tale console il 3 settembre, a circa tre anni di distanza dal lancio sulle altre piattaforme.