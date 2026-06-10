Wo Long: Fallen Dynasty e Wo Long 2: Wings of Ember annunciati per Nintendo Switch 2

Wo Long: Fallen Dynasty e Wo Long 2: Wings of Ember sono stati entrambi annunciati in arrivo su Nintendo Switch 2: in un colpo solo, durante il recente Nintendo Direct, l'intera serie di action RPG in stile souls-like di Team Ninja arriva dunque sulla console ibrida di Nintendo.
Il primo dei due è Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition, che comprende tutti i contenuti originali più le espansioni uscite dopo il lancio originale, ovvero tre pacchetti che aggiungono una notevole quantità di contenuti al gameplay: "Battle of Zhongyuan", "Conqueror of Jiangdong," e "Upheaval in Jingxiang", oltre a collaborazioni e DLC vari.
Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition ha una data di uscita precisa su Nintendo Switch 2 e sarà disponibile su tale console il 3 settembre, a circa tre anni di distanza dal lancio sulle altre piattaforme.
La serie completa
Wo Long 2: Wings of Ember è invece una novità per tutti: il secondo capitolo è stato annunciato durante l'Xbox Games Showcase della scorsa settimana e non ha ancora una data di uscita prevista, con il lancio che dovrebbe avvenire nel corso del 2027.
Ambientato ancora durante la Cina antica, nell'epoca dei Tre Regni, il gioco sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo arriverà l'anno prossimo dunque su PC, PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch 2, probabilmente in contemporanea.
Dopo i 5 milioni di giocatori raggiunti dal primo capitolo, Team Ninja rilancia dunque la sua serie action RPG souls-like con una nuova dose di combattimenti epici tra personaggi storici e creature mitologiche, all'interno di un'ambientazione davvero molto interessante.
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