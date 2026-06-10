Sonic Rumble Party festeggia il 35° anniversario di Sonic con tante ricompense

SEGA ha lanciato un evento dedicato al 35° anniversario di Sonic nel live service Sonic Rumble Party . La novità è disponibile da oggi e durerà fino all'8 luglio. L'iniziativa celebra la storica mascotte della casa giapponese con una serie di ricompense esclusive ottenibili attraverso missioni e un Event Pass dedicato.

I contenuti dell'evento

Tra i contenuti principali figura il Premium Pass, che include la skin Classic Sonic e il compagno Lock-on Cartridge Buddy. Completando le missioni dell'evento sarà possibile accumulare esperienza per avanzare nell'Event Pass e sbloccare varie ricompense, tra cui la skin Party Sonic, ottenibile gratuitamente.

L'evento introduce inoltre numerosi oggetti cosmetici ispirati ai festeggiamenti del compleanno di Sonic. Tra questi troviamo l'effetto Birthday Balloons, un'icona commemorativa per il 35° anniversario, adesivi e altri elementi di personalizzazione.

L'aggiornamento aggiunge anche diverse nuove skin, tra cui King Sonic, Birthday Eggman e King Shadow, oltre a nuovi Buddy come Genesis Buddy e Birthday Bash Koco Buddy. Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato la presenza di ulteriori ricompense che potranno essere ottenute nel corso dell'evento, non ancora annunciate.

L'evento rappresenta il primo appuntamento dedicato alle celebrazioni del 35° anniversario del celebre riccio blu all'interno di Sonic Rumble Party, offrendo ai giocatori un periodo limitato per collezionare contenuti esclusivi a tema.