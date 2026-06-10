Dragon Ball: Sparking! Zero per PS5 è su Amazon al minimo storico

Se non lo hai ancora recuperato, Dragon Ball: Sparking! Zero per PlayStation 5 è attualmente su Amazon a 39,99 € rispetto al prezzo mediano di 45,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 13%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Divertimento e tante modalità
Si tratta del picchiaduro 3D ispirato all'universo di Dragon Ball, perfetto per gli appassionati e per chi cerca scontri divertenti. Potrai rivivere i momenti più iconici della saga tramite filmati interattivi, costruire battaglie personalizzate e combinare liberamente i personaggi per dare vita a scenari inediti.
Inoltre, diverse modalità ti permetteranno di vivere un'esperienza ancora più immersiva, che si tratti di sfidare altri giocatori online, di allenarti nella Stanza dello Spirito e del Tempo o di lottare per il titolo di campione in tornei con regole personalizzate. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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