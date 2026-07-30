Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è disponibile oggi, trailer di lancio

Bandai Namco ci ricorda che Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è disponibile da oggi, 30 luglio, pubblicando il tipico trailer di lancio anche per questa maxi-espansione del gioco d'azione incentrato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Protagonista di una lunga presentazione in livestream andata in scena nelle ore scorse, Super Limit-Breaking NEO è una grossa espansione che aggiunge numerosi contenuti al gioco principale, e anche per questo viene lanciata a un prezzo alquanto consistente, come abbiamo visto ieri.

Il trailer di lancio, riportato qui sotto, mostra qualcosa della storia che fa da sfondo a questa nuova aggiunta, mettendo in scena un altro dei celebri scontri fra i numerosi combattenti dell'universo di Dragon Ball.