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Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è disponibile oggi, trailer di lancio

Bandai Namco ha pubblicato un trailer di lancio per Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO ricordando che la grossa espansione del gioco d'azione è disponibile oggi.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/07/2026
Un'immagine di Dragon Ball: Sparkin! Zero - Super Limit-Breaking NEO
Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
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Bandai Namco ci ricorda che Dragon Ball: Sparking! Zero - Super Limit-Breaking NEO è disponibile da oggi, 30 luglio, pubblicando il tipico trailer di lancio anche per questa maxi-espansione del gioco d'azione incentrato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Protagonista di una lunga presentazione in livestream andata in scena nelle ore scorse, Super Limit-Breaking NEO è una grossa espansione che aggiunge numerosi contenuti al gioco principale, e anche per questo viene lanciata a un prezzo alquanto consistente, come abbiamo visto ieri.

Il trailer di lancio, riportato qui sotto, mostra qualcosa della storia che fa da sfondo a questa nuova aggiunta, mettendo in scena un altro dei celebri scontri fra i numerosi combattenti dell'universo di Dragon Ball.

Oltre trenta nuovi personaggi e una nuova modalità

All'interno del pacchetto Super Limit-Breaking NEO si troveranno dunque notevoli aggiunte ai contenuti di Dragon Ball: Sparking! Zero, ampliando il roster dei combattenti e le modalità di gioco in maniera davvero sostanziale.

Si parla di oltre 30 nuovi personaggi giocabili, tra i quali Super 17, Bardock Super Saiyan, Champa e Vegeta (GT), molti dei quali alla loro prima apparizione dopo la vecchia serie Budokai Tenkaichi.

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Oltre a questi, la novità principale è rappresentata dalla nuova modalità single player "Viaggio Spezzalimiti", nella quale si potrà selezionare un personaggio e portarlo avanti all'interno di una nuova progressione all'interno di una mappa, tra sfide inedite e nuovi potenziamenti.

Presenti inoltre quattro nuove arene e tante nuove opzioni per la personalizzazione dei combattenti.

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