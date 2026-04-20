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Dragon Ball: Sparking! Zero svela il DLC Super Limit‑Breaking NEO: oltre 30 personaggi e una nuova modalità

Annunciata Super Limit‑Breaking NEO, la più grande espansione di Sparking! Zero: oltre 30 nuovi personaggi, una modalità singleplayer inedita e nuove arene in arrivo quest'estate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/04/2026
Vegata in versione Dragon Ball GT nel nuovo DLC di Dragon Ball: Sparking! Zero
Dragon Ball: Sparking! Zero
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Bandai Namco ha annunciato Super Limit‑Breaking NEO, una grande espansione a pagamento per Dragon Ball: Sparking! Zero che, oltre a decine di nuovi personaggi, introdurrà nuovi contenuti e un'inedita modalità singleplayer.

Il debutto del DLC è previsto durante l'estate su tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam), con l'obiettivo di "rispondere alle richieste della community" e dare vita alla "più ambiziosa evoluzione vista finora nel gioco". Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale, i dettagli e i primi personaggi confermati.

Tanti personaggi al primo debutto nella serie Budokai Tenkaichi

Una delle novità di spicco dell'espansione è l'allargamento del roster di lottatori di Sparking! Zero. In totale sono oltre 30 i nuovi personaggi giocabili previsti, tra cui Super 17, Bardock Super Saiyan, Champa e Vegeta (GT). Molti, tra l'altro, fanno la loro primissima apparizione all'interno della serie Budokai Tenkaichi.

Alcuni dei nuovi personaggi in arrivo con l'espansione
Alcuni dei nuovi personaggi in arrivo con l'espansione

Di seguito l'elenco dei personaggi confermati:

  • Grandpa Gohan
  • Mercenary Tao
  • Demon King Piccolo
  • Bardock Super Saiyan
  • Zangya
  • Pikkon
  • Hell Fighter 17
  • Super 17
  • Champa
  • Nam
  • Eighter
  • General Blue
  • Tora
  • Fasha
  • Chilled
  • Salza
  • Mighty Mask
  • Supreme Kai
  • Uub (Kid)
  • King Vegeta
  • Cheelai
  • Jaco
  • Vegeta (GT)
  • Vegeta (GT) Super Saiyan
  • Trunks (GT)
  • Trunks (GT) Super Saiyan
  • Nuova Shenron (GT)
  • E altri ancora da annunciare...

Nuove arene, modalità e opzioni per la personalizzazione

Altra grande novità del DLC è la nuova modalità single player "Viaggio Spezzalimiti". I giocatori potranno selezionare un personaggio tra quelli sbloccati e partecipare a battaglie ed eventi per guadagnare esperienza da usare per potenziare i propri guerrieri preferiti e ottenere ricompense uniche.

Tutti i giochi di Dragon Ball sono in saldo su Steam Tutti i giochi di Dragon Ball sono in saldo su Steam

Verranno aggiunte anche quattro nuove arene, tra cui il Palazzo di Dio e la Stratosfera del Pianeta Vegeta, il palcoscenico dello scontro tra Bardock e le forze di Freezer. Sono inoltre previste 20 nuove opzioni di personalizzazione, tra cui costumi e abilità inedite.

Rimanendo in tema, Bandai Namco ha anche annunciato ufficialmente Dragon Ball Xenoverse 3 e presentato un nuovo trailer.

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