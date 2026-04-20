Dragon Ball: Sparking! Zero svela il DLC Super Limit‑Breaking NEO: oltre 30 personaggi e una nuova modalità

Bandai Namco ha annunciato Super Limit‑Breaking NEO, una grande espansione a pagamento per Dragon Ball: Sparking! Zero che, oltre a decine di nuovi personaggi, introdurrà nuovi contenuti e un'inedita modalità singleplayer.
Il debutto del DLC è previsto durante l'estate su tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam), con l'obiettivo di "rispondere alle richieste della community" e dare vita alla "più ambiziosa evoluzione vista finora nel gioco". Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale, i dettagli e i primi personaggi confermati.
Tanti personaggi al primo debutto nella serie Budokai Tenkaichi
Una delle novità di spicco dell'espansione è l'allargamento del roster di lottatori di Sparking! Zero. In totale sono oltre 30 i nuovi personaggi giocabili previsti, tra cui Super 17, Bardock Super Saiyan, Champa e Vegeta (GT). Molti, tra l'altro, fanno la loro primissima apparizione all'interno della serie Budokai Tenkaichi.
Di seguito l'elenco dei personaggi confermati:
- Grandpa Gohan
- Mercenary Tao
- Demon King Piccolo
- Bardock Super Saiyan
- Zangya
- Pikkon
- Hell Fighter 17
- Super 17
- Champa
- Nam
- Eighter
- General Blue
- Tora
- Fasha
- Chilled
- Salza
- Mighty Mask
- Supreme Kai
- Uub (Kid)
- King Vegeta
- Cheelai
- Jaco
- Vegeta (GT)
- Vegeta (GT) Super Saiyan
- Trunks (GT)
- Trunks (GT) Super Saiyan
- Nuova Shenron (GT)
- E altri ancora da annunciare...
Nuove arene, modalità e opzioni per la personalizzazione
Altra grande novità del DLC è la nuova modalità single player "Viaggio Spezzalimiti". I giocatori potranno selezionare un personaggio tra quelli sbloccati e partecipare a battaglie ed eventi per guadagnare esperienza da usare per potenziare i propri guerrieri preferiti e ottenere ricompense uniche.
Verranno aggiunte anche quattro nuove arene, tra cui il Palazzo di Dio e la Stratosfera del Pianeta Vegeta, il palcoscenico dello scontro tra Bardock e le forze di Freezer. Sono inoltre previste 20 nuove opzioni di personalizzazione, tra cui costumi e abilità inedite.
Rimanendo in tema, Bandai Namco ha anche annunciato ufficialmente Dragon Ball Xenoverse 3 e presentato un nuovo trailer.