Dragon Ball: Sparking! Zero svela il DLC Super Limit‑Breaking NEO: oltre 30 personaggi e una nuova modalità

Bandai Namco ha annunciato Super Limit‑Breaking NEO, una grande espansione a pagamento per Dragon Ball: Sparking! Zero che, oltre a decine di nuovi personaggi, introdurrà nuovi contenuti e un'inedita modalità singleplayer. Il debutto del DLC è previsto durante l'estate su tutte le piattaforme, ovvero PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam), con l'obiettivo di "rispondere alle richieste della community" e dare vita alla "più ambiziosa evoluzione vista finora nel gioco". Qui sotto trovate il primo trailer ufficiale, i dettagli e i primi personaggi confermati.

Tanti personaggi al primo debutto nella serie Budokai Tenkaichi Una delle novità di spicco dell'espansione è l'allargamento del roster di lottatori di Sparking! Zero. In totale sono oltre 30 i nuovi personaggi giocabili previsti, tra cui Super 17, Bardock Super Saiyan, Champa e Vegeta (GT). Molti, tra l'altro, fanno la loro primissima apparizione all'interno della serie Budokai Tenkaichi. Alcuni dei nuovi personaggi in arrivo con l'espansione Di seguito l'elenco dei personaggi confermati: Grandpa Gohan

Mercenary Tao

Demon King Piccolo

Bardock Super Saiyan

Zangya

Pikkon

Hell Fighter 17

Super 17

Champa

Nam

Eighter

General Blue

Tora

Fasha

Chilled

Salza

Mighty Mask

Supreme Kai

Uub (Kid)

King Vegeta

Cheelai

Jaco

Vegeta (GT)

Vegeta (GT) Super Saiyan

Trunks (GT)

Trunks (GT) Super Saiyan

Nuova Shenron (GT)

E altri ancora da annunciare...