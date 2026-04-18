Tutti i giochi di Dragon Ball sono in saldo su Steam

Bandai Namco ha lanciato su Steam i saldi della serie Dragon Ball , ossia è possibile acquistare tutti i titoli della serie, compresi di DLC e pass stagionali completi, con forti sconti. Si tratta sicuramente di un'ottima occasione per gli appassionati di palle energetiche e capelli a punta, che in questo modo possono completare la loro collezione spendendo meno.

Le offerte

Ad esempio potete prendere Dragon Ball Z: Kakarot per 14,99 euro invece di 19,99 euro (-25%), Dragon Ball Xenoverse 2 per 5,99 euro invece di 19,99 euro (-70%), Dragon Ball FighterZ per 9,59 euro invece di 59,99 euro (-84%), Dragon Ball Xenoverse a 3,99 euro invece di 39,99 euro (-90%) e il più recente Dragon Ball: Sparking! Zero per 34,99 euro, invece di 69,99 euro (-50%).

Chiaramente ogni gioco offre anche decine di DLC, impossibili da riportare tutti quanti, visto che, come da tradizione di Bandai Namco, sono decine per ogni titolo. Comunque sia, sono in sconto anche questi ultimi. Quindi, se avete già i giochi, potreste voler dare un'occhiata alla pagina dei saldi di Dragon Ball per vedere se c'è qualche contenuto che vi manca in offerta.

La serie videoludica di Dragon Ball è una delle più prolifiche e ricche tra quelle tratte dalle più celebri serie giapponesi. E non finisce qui, perché Bandai Namco ha già in cantiere un nuovo gioco, chiamato provvisoriamente Age 1000 e annunciato durante il "Dragon Ball Genkidamatsuri" tenutosi domenica 25 gennaio 2026.