Sicurezza dei minori: Roblox patteggia per 12 milioni in Nevada e rivoluziona i controlli

Nel bel mezzo di una vera e propria tempesta giudiziaria, che conta oltre 100 cause pendenti in diversi Stati americani, Roblox ha annunciato un patteggiamento da 12 milioni di dollari con lo Stato del Nevada , che tira fuori la compagnia da almeno uno dei casi sollevati. Si tratta di una mossa strategica che consentirà al colosso dei videogiochi di evitare di finire a processo.

Le nuove regole per i giocatori

L'intesa raggiunta prevede un piano di investimenti mirato: Roblox destinerà 10 milioni di dollari in tre anni a programmi locali di supporto per i giovani, come il Boys and Girls Club e altre associazioni non legate al mondo digitale, e spenderà altri 2,5 milioni per finanziare campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza online e per istituire una figura di collegamento con le forze dell'ordine.

Roblox rimane il più amato dai bambini

A margine dell'accordo, il Procuratore Generale del Nevada, Aaron Ford, ha commentato con ottimismo: "Questo accordo creerà un ambiente online più sicuro per i nostri figli, e spero che serva da punto di riferimento per il modo in cui le piattaforme interattive online permettono ai giovani del nostro Stato di utilizzare i loro prodotti".

Oltre all'impegno economico, l'accordo porterà a una stretta decisiva sui protocolli di sicurezza della piattaforma. Roblox introdurrà un sistema di verifica dell'età più rigoroso, che incrocerà un software di stima dell'età facciale con i documenti d'identità governativi, assicurandosi che i minori possano chattare solo con i propri coetanei.

Le novità più importanti riguarderanno i rapporti tra giovani e adulti: gli utenti under 16 non potranno scambiare messaggi con i maggiorenni, a meno che questi non vengano designati come "amici fidati". Questo status potrà essere sbloccato solo tramite la scansione di un codice QR, un sistema pensato per garantire che l'adulto in questione abbia un legame reale e preesistente con il minore.

Inoltre, i controlli parentali verranno estesi fino ai 16 anni di età (il limite precedente era fissato a 13). Per gli account degli under 16 verranno bloccati i contenuti per adulti e sarà fornita una lista di titoli accuratamente selezionati e ritenuti appropriati. Queste misure si aggiungono al recente aggiornamento che ha introdotto i profili "Roblox Kids" (5-8 anni) e "Roblox Select" (9-15 anni), dotati di restrizioni specifiche per chat e contenuti.

Se il capitolo del Nevada si chiude qui, la strada per Roblox resta in forte salita. La compagnia dovrà infatti continuare a difendersi nei tribunali di molti altri Stati - tra cui Kentucky, Iowa, Louisiana e Texas, per rispondere ad accuse decisamente pesanti: l'azienda è accusata di aver consapevolmente agevolato dinamiche di sfruttamento sessuale minorile sulla propria piattaforma. Un'ombra che il patteggiamento in Nevada non basta certo a cancellare.