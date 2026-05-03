Flessione in borsa per Roblox: la revisione delle stime sui ricavi e i controlli sull'età frenano il titolo

A seguito della diffusione dei recenti risultati finanziari, le azioni di Roblox hanno subito un calo superiore al 18%, assestandosi intorno ai 46 dollari, un valore significativamente distante dal picco di circa 150 dollari registrato nelle ultime 52 settimane. A innescare le vendite da parte degli investitori è stata principalmente la revisione delle proiezioni sui ricavi , ridimensionati di circa un miliardo di dollari per l'anno in corso.

Gli utenti aumentano, ma possono essere sfruttati di meno

Nonostante alcuni indicatori positivi, ad esempio gli utenti attivi giornalieri sono aumentati di quasi 34 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e le ore totali di utilizzo hanno segnato un +43% su base annua, l'azienda ha segnalato che rispetto al 2025 c'è stata una diminuzione delle vendite.

I vertici della società hanno attribuito questo rallentamento a diversi fattori. Tra questi figura il divieto di operare in Russia, entrato in vigore nel dicembre 2025, ma a pesare maggiormente sono stati degli "ostacoli maggiori del previsto" legati soprattutto all'introduzione del nuovo sistema di verifica dell'età, che ha rallentato l'ingresso di nuovi bambini in gioco.

I nuovi controlli anagrafici e gli aggiornamenti correlati sono stati introdotti dalla società in risposta alle tante critiche e ad alcune azioni legali intentate da diversi Stati americani in merito alla presunta inefficacia delle misure a tutela dei minori. Nel suo rapporto, Roblox ha riconosciuto le attuali difficoltà, sottolineando tuttavia come i "benefici a lungo termine" derivanti dai nuovi sistemi di sicurezza siano "innumerevoli".

La dirigenza ha infatti difeso le scelte fatte per la tutela dell'utenza più giovane, inevitabili viste le pressioni ricevute a livello legale: "Sebbene la forte spinta per migliorare la sicurezza abbassi le nostre aspettative per la crescita dei ricavi nel 2026, essa rende la nostra piattaforma fondamentalmente migliore e amplifica il potenziale di crescita a lungo termine di Roblox attraverso un targeting dei contenuti più efficace, esperienze di comunicazione su misura e un miglioramento del sentiment della community".

A margine dei dati finanziari, l'azienda ha confermato l'espansione tecnica ed editoriale della piattaforma. È stata recentemente lanciata una versione nativa di Roblox per PlayStation 5, ottimizzata per sfruttare le specifiche tecniche della console riducendo i tempi di caricamento. Inoltre, sul fronte transmediale, è stato siglato un accordo per la realizzazione di un adattamento cinematografico di 99 Nights in the Forest, una delle esperienze videoludiche ospitate all'interno della piattaforma.