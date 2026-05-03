Sei alla ricerca di un nuovo televisore? La smart TV LG è in offerta su AliExpress: risparmia con questo codice sconto

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Grazie alla risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160), la resa delle immagini è estremamente dettagliata, con una qualità quattro volte superiore al Full HD. Il pannello è in grado di riprodurre fino a un miliardo di colori, assicurando tonalità più realistiche e naturali, mentre la tecnologia HDR10 Pro migliora contrasto e profondità visiva.