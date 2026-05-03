Sei alla ricerca di un nuovo televisore? La smart TV LG è in offerta su AliExpress: risparmia con questo codice sconto

Sei alla ricerca di un nuovo televisore per il tuo salotto? Su AliExpress è disponibile un'interessante promozione che fa calare il prezzo della smart TV LG da 55": con l'applicazione del coupon ITCD45 è possibile ottenere 45€ per un costo finale di 424€. Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link.
Grazie alla risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160), la resa delle immagini è estremamente dettagliata, con una qualità quattro volte superiore al Full HD. Il pannello è in grado di riprodurre fino a un miliardo di colori, assicurando tonalità più realistiche e naturali, mentre la tecnologia HDR10 Pro migliora contrasto e profondità visiva.
Ulteriori dettagli sulla smart TV LG
La presenza della modalità FILMMAKER Mode consente inoltre di vedere i contenuti rispettando le intenzioni originali dei registi. Il cuore del sistema è il processore α5 Gen6 AI, che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare immagini e audio in tempo reale.
La funzione AI Sound Pro adatta automaticamente il suono in base al contenuto, migliorando dialoghi ed effetti. Con LG ThinQ AI, la TV diventa ancora più intelligente, suggerendo contenuti personalizzati in base alle abitudini dell'utente.
La piattaforma webOS 23 offre un'interfaccia veloce e intuitiva, con accesso diretto alle principali app di streaming. Non manca la compatibilità con assistenti vocali e AirPlay. Completa il tutto una connettività completa e un design sottile.