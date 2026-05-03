Far Far West ha venduto più di 250.000 copie in 48 ore, ed è già un successo

Il lancio di Far Far West è già un grosso successo a livello commerciale. Attraverso un breve comunicato, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il titolo ha superato la soglia delle 250.000 copie vendute in soli due giorni di presenza sul mercato, un risultato accolto con grande soddisfazione dallo studio, per quella che, evidentemente, non è una produzione colossale.
Tanta soddisfazione
Il team ha colto l'occasione per esprimere la propria gratitudine verso i giocatori: "Significa davvero tutto per noi vedere che vi state godendo il vostro tempo in Far Far West, sia da soli che con gli amici".
Oltre a celebrare i dati di vendita, lo studio ha confermato di essere attivamente impegnato nel monitorare i feedback e nell'ottimizzazione del codice di gioco.
Il messaggio si è infine concluso con un rimando al supporto post-lancio del gioco. Ringraziando la community per essersi "unita a questo convoglio", il team ha anticipato che sono già previsti nuovi contenuti, affermando di non vedere l'ora "di mostrarvi cosa il West ha in serbo per il futuro".
Far Far West vanta anche degli ottimi numeri su Steam, con un picco di giocatori di 43.832 e più di 12.000 recensioni su Steam, il 96% delle quali positive.