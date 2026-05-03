Far Far West ha venduto più di 250.000 copie in 48 ore, ed è già un successo

Il lancio di Far Far West è già un grosso successo a livello commerciale. Attraverso un breve comunicato, gli sviluppatori hanno infatti annunciato che il titolo ha superato la soglia delle 250.000 copie vendute in soli due giorni di presenza sul mercato, un risultato accolto con grande soddisfazione dallo studio, per quella che, evidentemente, non è una produzione colossale.