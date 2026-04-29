Far Far West già in sconto su Instant Gaming: prezzo ridotto per lo shooter co-op con robot cowboy

Far Far West è disponibile su PC (Steam) a 12,99 euro IVA esclusa su Instant Gaming, con un prezzo totale di 15,85 euro IVA inclusa rispetto ai 20 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il taglio applicato è del 21% IVA inclusa. Non è una riduzione particolarmente marcata, ma va letta alla luce della situazione attuale: il gioco è appena arrivato ed è ancora in early access. Questo significa che il prezzo è già più basso rispetto al debutto, ma anche che il prodotto è in piena evoluzione.