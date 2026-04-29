Far Far West già in sconto su Instant Gaming: prezzo ridotto per lo shooter co-op con robot cowboy

Far Far West è disponibile su PC (Steam) a 12,99 euro IVA esclusa su Instant Gaming, con un prezzo totale di 15,85 euro IVA inclusa rispetto ai 20 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il taglio applicato è del 21% IVA inclusa. Non è una riduzione particolarmente marcata, ma va letta alla luce della situazione attuale: il gioco è appena arrivato ed è ancora in early access. Questo significa che il prezzo è già più basso rispetto al debutto, ma anche che il prodotto è in piena evoluzione.
Tra idee interessanti e qualche limite
La demo di Far Far West aveva raccolto valutazioni molto positive e durante eventi come lo Steam Next Fest ha registrato numeri importanti e migliaia di feedback positivi. Il suo maggiore punto di forza è un gameplay cooperativo immediato e divertente, con sessioni rapide che possono facilmente allungarsi grazie al ritmo e alla struttura.
Essendo ancora in accesso anticipato, però, preparatevi a problemi tecnici, di stabilità e contenuti ancora limitati. Tutti aspetti abbastanza tipici per un early access, ma che incidono sull'esperienza complessiva.
Il risultato è insomma un titolo con una base promettente ma ancora lontano da una forma definitiva. A questo prezzo può avere senso come acquisto "anticipato", ma con la consapevolezza di trovarsi davanti a un progetto in costruzione.