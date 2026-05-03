La scheda madre ASUS B850M PLUS è in promozione su AliExpress: applica il coupon dedicato e ottieni lo sconto

Se sei alla ricerca di una nuova scheda madre sei nel posto giusto: su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un'offerta che fa calare il prezzo della scheda madre ASUS B850M PLUS: tramite il coupon ITCD30 è possibile ottenere uno sconto di 30€ per un prezzo finale d'acquisto di 249,38€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistare il prodotto tramite questo link.
Questa scheda madre è progettata per sfruttare al massimo le potenzialità dei più recenti processori AMD Ryzen, offrendo una piattaforma solida e affidabile pensata per il gaming e per utilizzi avanzati.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
Uno degli elementi distintivi di questo modello è l'impiego di componenti selezionati per assicurare maggiore durata e affidabilità nel tempo. La soluzione di alimentazione aggiornata consente una gestione efficiente dell'energia, supportando CPU di nuova generazione anche sotto carichi intensi.
Dal punto di vista termico, la scheda integra un sistema di raffreddamento completo, progettato per mantenere temperature ottimali e prevenire cali di prestazioni.
Questo la rende particolarmente adatta alle maratone di gioco o alle applicazioni più esigenti. A completare il quadro troviamo una connettività moderna e versatile, ideale anche per le nuove applicazioni legate agli AI PC.