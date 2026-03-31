Roblox lancia Anime Monster Collector, un gioco in stile Pokémon da Crunchyroll

Su Roblox è disponibile Anime Monster Collector, un gioco in stile Pokémon prodotto da Crunchyroll, ovviamente caratterizzato da una grafica che rimanda agli anime e dai meccanismi di esplorazione, collezionismo e interazione sociale tipici del genere.
Dotato di un'esperienza votata alla semplicità e all'accessibilità, AniMoCo ci catapulta in un mondo colorato, con diverse ambientazioni differenti da visitare e il classico sistema di missioni da affrontare in solitaria o in multiplayer, allo scopo di trovare e catturare gli AniMo.
Questi ultimi si presentano come buffe creature dotate di abilità peculiari: ce ne sono trentasei in totale, e naturalmente il nostro obiettivo in Anime Monster Collector sarà quello di, uh, prenderle tutte.
A guidarci nell'avventura troveremo personaggi come Hime e Yuzu, che introducono le varie meccaniche e accompagnano i giocatori durante l'esplorazione del mondo di AniMoCo.
Un nuovo tentativo per Crunchyroll
In attesa del debutto di nuovi anime, come Sekiro: No Defeat, appena mostrato con un trailer inedito, Crunchyroll ha dunque pubblicato un nuovo gioco su Roblox dopo il debutto poco fortunato di My Hero Academia Battlegrounds, uscito nel 2023 ma incapace di lasciare il segno.
Continuano nel frattempo i tentativi da parte di Roblox di disinnescare le polemiche in merito alla sicurezza del suo ecosistema, specie per gli utenti più giovani: alcune settimane fa è stato introdotto un sistema basato sull'IA per contrastare il linguaggio inappropriato, che in pratica sostituisce in tempo reale i termini banditi e riformula le frasi in chat.