Roblox lancia Anime Monster Collector, un gioco in stile Pokémon da Crunchyroll

Su Roblox è disponibile Anime Monster Collector, un gioco in stile Pokémon prodotto da Crunchyroll, ovviamente caratterizzato da una grafica che rimanda agli anime e dai meccanismi di esplorazione, collezionismo e interazione sociale tipici del genere.

Dotato di un'esperienza votata alla semplicità e all'accessibilità, AniMoCo ci catapulta in un mondo colorato, con diverse ambientazioni differenti da visitare e il classico sistema di missioni da affrontare in solitaria o in multiplayer, allo scopo di trovare e catturare gli AniMo.

Questi ultimi si presentano come buffe creature dotate di abilità peculiari: ce ne sono trentasei in totale, e naturalmente il nostro obiettivo in Anime Monster Collector sarà quello di, uh, prenderle tutte.

A guidarci nell'avventura troveremo personaggi come Hime e Yuzu, che introducono le varie meccaniche e accompagnano i giocatori durante l'esplorazione del mondo di AniMoCo.