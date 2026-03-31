GTA 6? Rockstar non pone limiti alla creatività degli sviluppatori

Rockstar Games non pone limiti alla creatività dei suoi sviluppatori, e da questo punto di vista tutto fa pensare che GTA 6 stabilirà nuovi standard in tal senso: ne è convinto Rob Carr, ex audio designer dello studio americano.

Un curriculum che include titoli come Red Dead Redemption e Grand Theft Auto V, Carr ha raccontato in un'intervista che, quando lavori in Rockstar Games, "puoi praticamente scatenarti. Da creativo, non mi hanno mai posto dei limiti."

"Una cosa che Rockstar fa in modo eccezionale è l'open world. La prima cosa che chiedi in qualsiasi lavoro è: quali sono i limiti? Quali sono i vincoli? Ti forniscono dei limiti tecnici, come 'ogni banca suoni deve essere X, Y e Z', questi sono i vincoli per ogni missione. Questi sono i limiti tecnici. Tuttavia quali sono i limiti creativi? Non ce ne sono. Scatenatevi."

"Cosa significa questo? Che se vuoi realizzare i passi e vuoi diecimila suoni diversi e unici, fallo pure. Perché poi avremo tantissime cose e potremo eventualmente ridurle se non servono. Tipo: sì, hai creato diecimila suoni di passi. Ce ne servono davvero 10.000? Probabilmente no. Allora limitiamoli a circa cento."