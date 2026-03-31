Polyarc annuncia licenziamenti, è lo studio di Moss e GlassBreakers

A causa di una serie di motivi, Polyarc ha annunciato licenziamenti di una certa entità, che andranno a ridurre in maniera sostanziale le dimensioni dello studio autore di Moss e GlassBreakers: Champions of Moss.

"Dopo un tentativo fallito, portato avanti da tutto il team, di ottenere finanziamenti in seguito alla cancellazione di un progetto importante, siamo stati costretti a prendere la decisione di ridurre significativamente le dimensioni dell'azienda", si legge in un comunicato. "Questo significa che dobbiamo dire addio a molte persone di talento che hanno rappresentato una parte fondamentale di ciò che abbiamo costruito."

"Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti. Il vostro lavoro, la vostra creatività e la vostra dedizione hanno fatto la differenza. Abbiamo realizzato insieme giochi meravigliosi e non saremmo arrivati fin qui senza di voi. I vostri contributi continueranno a influenzare la nostra cultura e i giochi che realizzeremo."

"Polyarc è casa di sviluppatori eccezionali in ogni ambito. Se state assumendo, vi invitiamo a contattarci: saremo felici di mettervi in contatto con queste persone. Nei prossimi giorni condivideremo anche un foglio riepilogativo con le informazioni sui dipendenti coinvolti e forniremo un link dedicato."