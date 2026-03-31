0

Epic Games Store lancia i suoi saldi di primavera con tanti giochi PC a sconto

Parte una nuova ondata di sconti su Epic Games Store con i saldi di primavera attualmente in corso: vediamo dunque di cosa si tratta e alcuni degli esempi più interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   31/03/2026
Il logo di Epic Games Store

Parallelamente a quanto fatto da Steam, il suo avversario principale, anche Epic Games Store ha avviato in queste ore i saldi di primavera, che portano centinaia di giochi PC a sconto all'interno del catalogo del negozio online.

Riportare tutti i giochi compresi all'interno dell'iniziativa sarebbe complesso, dunque vi rimandiamo al sito ufficiale di Epic Games Store per dare un'occhiata direttamente agli sconti che hanno preso il via in queste ore, ricordando che i saldi primaverili in questione dureranno fino al 13 aprile alle ore 17:00.

Gli sconti vanno dal 20% all'80% e oltre su una notevole quantità di prodotti, come potete vedere visitando direttamente il sito in questione, disponibili per due settimane.

Qualche esempio fra gli sconti

Qui sotto riportiamo alcuni esempi che possono risultare particolarmente interessanti, facendo dunque una piccola selezione fra tutte le possibilità attualmente in corso nelle offerte.

Ricordiamo che c'è tempo fino al 13 aprile per fare acquisti sfruttando questi sconti, che coinvolgono anche diversi titoli recenti.

Epic Games spiega perché dopo tutto questo tempo regala ancora giochi nel suo Store Epic Games spiega perché dopo tutto questo tempo regala ancora giochi nel suo Store

Ecco dunque una selezione dei giochi attualmente in sconto su Epic Games Store:

  • EA Sports FC 26 - 20,99€
  • ARC Raiders - 31,99€
  • Red Dead Redemption 2 - 14,99€
  • Alan Wake 2 - 14,99€
  • Battlefield 6 - 41,99
  • The Last of Us Parte II Remastered - 39,99€
  • Cyberpunk 2077 - 20,99
  • Clair Obscur: Expedition 33 - 39,99€
  • Marvel's Spider-Man Remastered - 23,99€
  • Assassin's Creed Shadows - 34,99€
  • Ghost of Tsushima: Director's Cut - 35,99€
  • Rematch - 14,99€
  • Alan Wake Remastered - 4,49€
  • Uncharted: Raccolta l'eredità dei ladri - 16,49€
  • Star Wars Jedi: Survivor - 6,99€

Ribadiamo che questa è solo una piccola porzione degli sconti in corso, da visionare con maggiore attenzione sul sito ufficiale di Epic Games Store.

#Sconti #Epic Games Store
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Epic Games Store lancia i suoi saldi di primavera con tanti giochi PC a sconto