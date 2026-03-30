Evercade Nexus, la probabile nuova retro-console, verrà svelata molto presto

C'è ora una data fissata per la presentazione di Evercade Nexus, ovvero quella che sembra essere la nuova retro-console da parte di Blaze, che verrà svelata domani, 31 marzo, attraverso un video sul canale YouTube della compagnia.
L'appuntamento è dunque fissato per il 31 marzo alle ore 17:00 italiane, con un video su YouTube che dovrebbe mostrare questo dispositivo e le sue caratteristiche principali, dopo il primo teaser che riportava soltanto il nome.
Non sappiamo proprio di cosa si tratti, perché in precedenza abbiamo visto solo un teaser che annunciava il nome di Evercade Nexus, il nuovo progetto, dunque non è nemmeno chiaro se si tratti di una nuova console o meno.
Una nuova retro-console da Blaze?
È assai probabile che si tratti di un dispositivo in linea con la tradizione Evercade, ovvero una retro-console specializzata sul funzionamento di cartucce con giochi del passato, ma non ne siamo ancora sicuri.
Considerando il nome, potrebbe anche trattarsi di una sorta di servizio, o anche qualcosa di diverso, sebbene probabilmente legato al retrogaming, considerando che Evercade è da sempre dedicata al recupero dei giochi del passato.
In ogni caso, ne sapremo molto di più domani pomeriggio alle ore 17:00, per questo prodotto destinato ad arrivare "presto", in base a quanto riferito.
La famiglia Evercade al momento comprende il portatile EXP-R e la console domestica VS-R, oltre alla linea di mini-cabinati arcade Alpha e ai piccoli portatili Super Pocket, tutti compatibili con le stesse cartucce Evercade.