Evercade Nexus, la probabile nuova retro-console, verrà svelata molto presto

C'è ora una data fissata per la presentazione di Evercade Nexus, ovvero quella che sembra essere la nuova retro-console da parte di Blaze, che verrà svelata domani, 31 marzo, attraverso un video sul canale YouTube della compagnia.

L'appuntamento è dunque fissato per il 31 marzo alle ore 17:00 italiane, con un video su YouTube che dovrebbe mostrare questo dispositivo e le sue caratteristiche principali, dopo il primo teaser che riportava soltanto il nome.

Non sappiamo proprio di cosa si tratti, perché in precedenza abbiamo visto solo un teaser che annunciava il nome di Evercade Nexus, il nuovo progetto, dunque non è nemmeno chiaro se si tratti di una nuova console o meno.